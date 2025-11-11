ZOVE SE TRAMP: Belgija dobila novu desničarku partiju
POJAVIO se novi igrač na belgijskoj političkoj sceni i nosi vrlo karakteristično ime – TRAMP.
U pitanju je nova, krajnje desničarska frankofona belgijska partija, koja je dobila ime po američkom predsedniku Donaldu Trampu.
- Donald Tramp ponekad može da misli o sebi kao o 'predsedniku Evrope' zbog svog velikog uticaja na politiku u Briselu, ali čak ni on verovatno nije očekivao da će se njegovo ime pojaviti na glasačkim listićima u tom gradu - izvestio je u "Politiko".
Osnivač je bivši predsednik Belgijskog nacionalnog fronta Salvatore Nikotra.
- Donald Tramp je krajnji simbol populizma. On odmah oličava ono za šta se mi zalažemo - rekao je Nikotra za lokalni sajt "Bruz".
TRAMP – što predstavlja skraćenicu od "Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes" (Svi ujedinjeni za savez populističkih pokreta) – naslednik je krajnje desničarskih valonskih partija Naš dom (Chez Nous) i Belgijski nacionalni front (NF).
Za razliku od partije Flamanski interes, najveće desničarske partije u Belgiji, Nikotra je potvrdio da se TRAMP ne zalaže za separatizam, već planira da učestvuje i na saveznom nivou i na izborima za Evropski parlament 2029. godine.
- Mi smo desničarska populistička partija sa socijalnim prizvukom - rekao je on.
Nikotra, koji je bio odbornik u briselskoj opštini Sen Žil od 1994. do 2000. godine, nije isključio mogućnost kandidovanja i u glavnom gradu Belgije, kao ni na opštinskim izborima.
Među osnivačima su svi bivši članovi NF-a, uključuju Emanuela Likarija, bivšeg člana Flamanskog interesa, koji je izbačen sa liste te partije nakon što je, prema njihovim navodima, otvoreno veličao fašizam.
Zvanično osnivanje partije zakazano je za 30. novembar.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
ŠTA ĆE NA OVO REĆI AMERIČKI PREDSEDNIK? U Belgiji osnovana stranka koja se zove TRAMP
11. 11. 2025. u 11:10
AMERIKANCI NASTAVILI SA NAPADIMA NA ISTOKU PACIFIKA: Uništena još dva broda (VIDEO)
10. 11. 2025. u 22:09
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)