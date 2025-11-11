ZOVE SE TRAMP: Belgija dobila novu desničarku partiju

POJAVIO se novi igrač na belgijskoj političkoj sceni i nosi vrlo karakteristično ime – TRAMP.

Foto: Tanjug

U pitanju je nova, krajnje desničarska frankofona belgijska partija, koja je dobila ime po američkom predsedniku Donaldu Trampu.

- Donald Tramp ponekad može da misli o sebi kao o 'predsedniku Evrope' zbog svog velikog uticaja na politiku u Briselu, ali čak ni on verovatno nije očekivao da će se njegovo ime pojaviti na glasačkim listićima u tom gradu - izvestio je u "Politiko".

Osnivač je bivši predsednik Belgijskog nacionalnog fronta Salvatore Nikotra.

- Donald Tramp je krajnji simbol populizma. On odmah oličava ono za šta se mi zalažemo - rekao je Nikotra za lokalni sajt "Bruz".

TRAMP – što predstavlja skraćenicu od "Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes" (Svi ujedinjeni za savez populističkih pokreta) – naslednik je krajnje desničarskih valonskih partija Naš dom (Chez Nous) i Belgijski nacionalni front (NF).

Za razliku od partije Flamanski interes, najveće desničarske partije u Belgiji, Nikotra je potvrdio da se TRAMP ne zalaže za separatizam, već planira da učestvuje i na saveznom nivou i na izborima za Evropski parlament 2029. godine.

- Mi smo desničarska populistička partija sa socijalnim prizvukom - rekao je on.

Nikotra, koji je bio odbornik u briselskoj opštini Sen Žil od 1994. do 2000. godine, nije isključio mogućnost kandidovanja i u glavnom gradu Belgije, kao ni na opštinskim izborima.

Među osnivačima su svi bivši članovi NF-a, uključuju Emanuela Likarija, bivšeg člana Flamanskog interesa, koji je izbačen sa liste te partije nakon što je, prema njihovim navodima, otvoreno veličao fašizam.

Zvanično osnivanje partije zakazano je za 30. novembar.

(RT Balkan)

