BRITANSKI MINISTAR ZAPRETIO: BBC treba da se izvini ako je napravio greške u vezi sa Trampom

BRITANSKI ministar za rad i penzije Patrik Mekfaden izjavio je danas da britanski javni servis BBC treba da se izvini ukoliko je napravio greške u vezi sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Foto: Profimedia

"BBC će morati da odgovori na komentare koje su izneli predsednik (Tramp) i njegovi advokati. Ono što bih rekao je da, kada BBC napravi greške, treba to da prizna i ispravi ih", rekao je Mekfaden, prenosi Skaj njuz.

U međuvremenu, generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi, koji je prethodno podneo ostavku, obratio se novinarima prilikom dolaska u zgradu ove medijske kuće, ističući da je ponosan na rad novinara BBC-ja i da britanski javni servis i dalje ima "svetlu budućnost".

"BBC će napredovati, podržavam svaki deo tima, veoma sam ponosan na njih", rekao je Dejvi.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp zapretio tužbom BBC-u u iznosu od milijardu dolara, optužujući britanski javni servis da je prošle godine pokušao da utiče na predsedničke izbore montiranjem njegovog govora.

"BBC je klevetao predsednika Trampa namerno i sa ciljem obmane montirao dokumentarac kako bi pokušao da se uplete u predsedničke izbore. Predsednik Tramp će odgovoriti onima koji šire laži i lažne vesti", rekao je portparol Trampovog pravnog tima za NBC.



BBC se, u međuvremenu, izvinio zbog montaže Trampovog govora ističući da nije postajala namera da se javnost obmane.

U dokumentarcu su spojena dva odvojena dela Trampovog govora, između kojih je proteklo više od 50 minuta, što je stvorilo utisak da se radi o jednom neprekinutom delu, a odmah nakon tih delova prikazan je snimak pripadnika krajnje desničarske grupe "Proud Boys" dok marširaju ka Kapitolu, iako je taj snimak nastao pre nego što je Tramp uopšte počeo govor.

"Zbog toga je stvoren pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilne akcije. BBC se izvinjava zbog te greške u proceni", navodi se u saopštenju britanskog javnog emitera.

BBC ističe da nije bilo namere da se gledaoci obmanu, već da se u sažetom formatu prenesu ključne poruke govora i prikažu događaji tog dana, pošto je originalni govor trajao više od jednog sata.

U saopštenju se dodaje da BBC nije uklonio reč "mirno" (peacefully) iz Trampovog govora, kako se u pojedinim navodima tvrdilo.

Prethodno su generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi i izvršna direktorka vesti Debora Ternes podneli ostavke nakon kritika da je dokumentarni program "Panorama" doveo gledaoce u zabludu montažom i manipulacijom govora Trampa.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozdravio ostavke rukovodstva BBC-a, navodeći da su "vrlo nepošteni ljudi pokušali da utiču na predsedničke izbore".

Predsednik BBC Samir Šah izjavio je da je ovo "tužan dan za korporaciju" i zahvalio Dejviju i Ternes na "njihovoj posvećenosti i dugogodišnjem služenju BBC-u", navodeći da razume "lični i profesionalni pritisak" koji je doveo do njihovih odluka, uz napomenu da

Upravni odbor poštuje razloge za ostavke, preneo je britanski javni servis.

Odluke o povlačenju usledile su nakon što je list "Telegraf" objavio detalje internog memoranduma u kojem se tvrdi da je emisija "Trump: A Second Chance?", emitovana prošle godine, spajanjem dva odvojena dela Trampovog govora stvorila utisak da je on direktno pozvao pristalice na napad na Kapitol u januaru 2021. godine.

Autor dokumenta, bivši savetnik BBC-jevog odbora za uredničke standarde Majkl Preskot naveo je da je emisija "potpuno obmanula gledaoce".

Preskot je, pre nego što je u junu napustio funkciju, upozorio da je program, načinjen u produkciji nezavisne kuće "October Films Ltd", spojio rečenice iz različitih delova Trampovog govora, čime je predsedniku SAD pripisano nešto što nikada nije izgovorio, preneo je "Telegraf".

U dokumentu se tvrdi da je ''Panorama'' prikazala Trampa kako govori pristalicama da će "poći sa njima da se bore do kraja", dok je u originalu rekao da će "poći sa njima kako bi mirno i patriotski izrazili svoje mišljenje".



(Tanjug)