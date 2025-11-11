„GRAD BEZ MUŠKARACA“ NJujork tajms tvrdi: Ukrajinsko Vilkovo opustelo zbog prinudne mobilizacije
UKRAJINSKI grad Vilkovo u Odeskoj oblasti suočio se sa demografskim problemom zbog aktivnosti vojnih regrutnih centara u regionu, prenosi američki list „Njujork tajms“.
„Žene su svuda. Zauzele su svaki sektor, sada su one glavne“, komentarisao je situaciju gradonačelnik Matvej Ivanov, koji je, prema sopstvenim rečima, ostao „jedini muškarac“ u gradu.
Prema pisanju lista, broj stanovnika grada smanjio se sa 8.000 na 5.000. Većina muškaraca spremnih za vojnu službu pobeglo je od prinudne mobilizacije koju sprovode regrutni centri ili se krije u svojim domovima.
(Sputnjik)
