„GRAD BEZ MUŠKARACA“ NJujork tajms tvrdi: Ukrajinsko Vilkovo opustelo zbog prinudne mobilizacije

UKRAJINSKI grad Vilkovo u Odeskoj oblasti suočio se sa demografskim problemom zbog aktivnosti vojnih regrutnih centara u regionu, prenosi američki list „Njujork tajms“.

Foto: Profimedia

„Žene su svuda. Zauzele su svaki sektor, sada su one glavne“, komentarisao je situaciju gradonačelnik Matvej Ivanov, koji je, prema sopstvenim rečima, ostao „jedini muškarac“ u gradu.

Prema pisanju lista, broj stanovnika grada smanjio se sa 8.000 na 5.000. Većina muškaraca spremnih za vojnu službu pobeglo je od prinudne mobilizacije koju sprovode regrutni centri ili se krije u svojim domovima.

(Sputnjik)