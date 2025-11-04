ROK DO 1. DECEMBRA: Putin izdao važnu naredbu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naložio je vladi u Moskvi da do decembra usvoji plan za dugoročni razvoj eksploatacije i proizvodnje retkih metala, u koje spada i grupa od 17 retkih zemnih metala (REE).
Naredba je doneta nakon završetka Istočnog ekonomskog foruma, a njen cilj je osiguranje dugoročne stabilnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta u sektoru retkih metala, koji su od strateškog značaja za industriju i odbranu.
Vlada Rusije je zadužena da uzme u obzir prethodna uputstva i do 1. decembra formalizuje dokument, prenosi TASS.
Za sprovođenje naredbe odgovoran je premijer Mihail Mišustin, koji će pratiti sve faze pripreme i usvajanja plana.
Prema rečima ministra odbrane Sergeja Šojgua, Rusija raspolaže sa više od 28 miliona tona otkrivenih rezervi retkih metala, čime je obezbeđeno snabdevanje za stotine godina unapred.
Prema izveštaju portala Forčun biznis insajt, globalno tržište REE je u 2023. godini vredelo 3,39 milijarde dolara, a predviđa se da će njegova vrednost porasti na 8,14 milijardi dolara do 2032. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
IZMEĐU JAVNE I SNA: Borelj sumnja da su Putin i Tramp sklopili tajni dogovor
04. 11. 2025. u 00:33
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
Komentari (0)