Svet

ROK DO 1. DECEMBRA: Putin izdao važnu naredbu

В. Н.

04. 11. 2025. u 13:18

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin naložio je vladi u Moskvi da do decembra usvoji plan za dugoročni razvoj eksploatacije i proizvodnje retkih metala, u koje spada i grupa od 17 retkih zemnih metala (REE).

РОК ДО 1. ДЕЦЕМБРА: Путин издао важну наредбу

Foto: Profimedia

Naredba je doneta nakon završetka Istočnog ekonomskog foruma, a njen cilj je osiguranje dugoročne stabilnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta u sektoru retkih metala, koji su od strateškog značaja za industriju i odbranu. 

Vlada Rusije je zadužena da uzme u obzir prethodna uputstva i do 1. decembra formalizuje dokument, prenosi TASS.

Za sprovođenje naredbe odgovoran je premijer Mihail Mišustin, koji će pratiti sve faze pripreme i usvajanja plana.

Prema rečima ministra odbrane Sergeja Šojgua, Rusija raspolaže sa više od 28 miliona tona otkrivenih rezervi retkih metala, čime je obezbeđeno snabdevanje za stotine godina unapred.

Prema izveštaju portala Forčun biznis insajt, globalno tržište REE je u 2023. godini vredelo 3,39 milijarde dolara, a predviđa se da će njegova vrednost porasti na 8,14 milijardi dolara do 2032. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
Poznati

0 0

ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!

PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.

04. 11. 2025. u 12:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKA I NATO POVEĆAVAJU POMOĆ: Nova izdvajanja za Ukrajinu
Svet

0 1

NEMAČKA I NATO POVEĆAVAJU POMOĆ: Nova izdvajanja za Ukrajinu

NEMAČKA planira da naredne godine poveća finansijsku pomoć Ukrajini za oko tri milijarde evra, rekao je izvor iz vlade Nemačke za Rojters, navodeći da kancelar Fridrih Merc podržava taj plan, dok istovremeno šef NATO-a u Ukrajini najavljuje pomoć Alijanse Ukrajini u vrednosti od 60 milijardi dolara za narednu godinu.

04. 11. 2025. u 14:02

Politika
Tenis
Fudbal
PSUJEŠ GA UVIJEK, KAD GA I NA SLICI VIDIŠ... Ovako su bosanski navijači reagovali na smrt srpskog trenera, Mladena Žižovića, na utakmici

"PSUJEŠ GA UVIJEK, KAD GA I NA SLICI VIDIŠ..." Ovako su bosanski navijači reagovali na smrt srpskog trenera, Mladena Žižovića, na utakmici