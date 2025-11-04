OD "BUREVESNIKA" NEMA ODBRANE Riter: Amerikanci u velikom problemu, nemaju ni štit ni sredstva u slučaju ruskog udara

BIVŠI američki marinac i obaveštajac Skot Riter veruje da Amerika nema sredstva da napravi odbrambeni sistem koji bi mogao da parira novom ruskom naoružanju.

Za odbranu od ruskih krstarećih raketa "burevesnik", Sjedinjenim Američkim Državama bio bi potreban štit sa pokrivanjem od 360 stepeni, smatra američki marinac i obaveštajac u penziji Skot Riter.

Riter tvrdi da SAD trenutno ne poseduje ni razrađen koncept, ali ni sredstva za takav sistem.

Čak i kada bi Amerikanci izgradili raketni odbrambeni sistem "Zlatna kupola", on ne bi bio efikasan protiv "burevesnika" i "posejdona", tvrdi Riter.

"Za odbranu od rakete 'burevesnik', SAD bi morale da razviju potpuno novi sistem protivvazdušne odbrane sa pokrivanjem od 360 stepeni, sposoban da zaštiti teritoriju zemlje. Nama nedostaje razrađen koncept za takav sistem, kao i sredstva za njegovu realizaciju", istakao je Skot Riter.

Dodao je da je krstareća raketa "burevesnik" ima mogućnost manevrisanja tokom leta, što joj omogućava da zaobiđe postojeće sisteme protivraketne odbrane.

Što se tiče podvodnog vozila "posejdon", ono se lansira iz podmornice, što njegovo presretanje čini još težim.

Riter smatra da karakteristike novih ruskih sistema potkopavaju sam princip američkog odbrambenog koncepta "Zlatna kupola".

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova navela je da Zapad više ne sumnja da krstareća raketa "burevesnik" zaista postoji.

I krstareće rakete "burevesnik" i podvodna dron-torpeda "posejdon", koje su nedavno testirane, pokreću se nuklearnom energijom. Reč je o jedinstvenim vrstama oružja koje, kako je istakao ruski predsednik Vladimir Putin, nemaju pandane u svetu.

