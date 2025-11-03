OTVORIO VRATA BELIM JUŽNOAFRIKANCIMA: Šef Bele kuće drastično smanjio prijem migranata u SAD na 7.500 godišnje

AMERIČKI predsednik Donald Tramp, limitirao je prijem izbeglica u SAD, pa će ubuduće, ova velika zemlja i svetska sila, davati azil za maksimalno 7.500 ljudi godišnje. Smanjenje prihvata je drastično, jer je do sada Amerika bila utočište za 125.000 migranata svake godine, a bilo je mnogo kritičara, koji su isticali da je i taj broj nedovoljan.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Budući da su Sjedinjene Države zemlja koja tradicionalno, od svog postanka, živi od useljenika, ovo pritvaranje vrata došljacima, izazvalo je buru nezadovoljstva među političarima koji ne misle kao Tramp. Na stotine hiljada ljudi koji su se, tokom poslednjih godina, integrisali u američko društvo, sada žive u strahu od eventualne buduće restriktivne odluke, koja bi mogla da se odnosi i na njih.

Po Trampovim rečima, objavljenim u Federalnom registru, novo ograničenje "opravdano je humanitarnim razlozima, ili je na drugi način u nacionalnom interesu". Prijem će, ističe Tramp, prvenstveno biti rapoređen na bele Južnoafrikance, kao i druge žrtve nezakonite, ili nepravedne diskriminacije u njihovim domovinama.

U okviru svog javno deklarisanog cilja, a to je borba protiv ekstremizma, šef Bele kuće je, podsećaju mediji, dugo pozivao na reformu američkih propisa o azilu. To je smatrao delom šire represije nad imigracijom koju vidi kao neophodnu na putu ka ispunjenju svog plana. Tramp se zakleo da će "sprovesti najveću deportaciju u istoriji SAD, a istovremeno, očistiti federalne agencije od dosadašnjih navika".

Na tom putu u februaru je opozvao zaštićeni status oko 500.000 haićanskih imigranata koji žive u SAD, tvrdeći da među migrantima iz Haitija i Centralne i Južne Amerike ima značajan broj kriminalaca i to izrazito nasilnih. Tramp je, istovremeno, istakao da želi da ponudi utočište potomcima belih doseljenika iz Južne Afrike, čije je "tamnoputu" vladu optužio za genocid. Takođe je osudio program agrarne reforme u zemlji, koji dozvoljava oduzimanje imovine, većinom u vlasništvu belih farmera.

U odgovoru na Trampove optužbe, južnoafrički predsednik Siril Ramafosa, istakao je da su "te insinuacije lažne" i branio agrarnu reformu, kao pokušaj da se preokrene nasleđe aparthejda".