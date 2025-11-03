ŠTO više Zapad potroši svojih sredstava na podršku kijevskom režimu, time će za njega biti strašniji kraj, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

On je skrenuo pažnju na činjenicu da je Zapad predao Kijevu pola biliona evra.

- S jedne strane, to je neverovatna količina. Čak i uzimajući u obzir koliko su krvavi kijevski klovnovi (u daljem tekstu KKK, ne treba mešati sa američkim rasističkim Kju Kluks Klanom) ukrali sa tržišta. A novopečeni KKK ukrao je neizmerno. Ali čak i uzimajući u obzir divljačku krađu banderovskog režima, to je i dalje skandalozno, kritično mnogo - napisao je Medvedev na svom Telegramu.

On je napomenuo da je ovaj novac mogao biti iskorišćen za izgradnju nove, neutralne i prosperitetne Ukrajine, „ali nije bilo suđeno da se to desi“.

- Šta je moja poenta? Evo: što više zapadni svet potroši na podršku KKK-u, to će kraj istorije za režim krvavih kijevskih klovnova biti strašniji. I to će veća biti naša teritorija koja će se na kraju vratiti rodnoj Rusiji... Naši građani i ruske vlasti vratiće se na svoje iskonsko ruske zemlje - zaključio je Medvedev.

(Sputnjik)

