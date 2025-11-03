"SA NJIMA SE NE TREBA IGRATI!" Tramp o Putinu i Siju: Snažni lideri, odlučni i promišljeni
LIDERI Rusije i Kine, Vladimir Putin i Si Đinping, snažni su i pametni ljudi s kojima se ne treba igrati, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u intervjuu za televiziju „Si-Bi-Es“.
- Obojica su odlučni i promišljeni. Obojica su izuzetno snažni lideri. Sa takvim ljudima se ne treba igrati - istakao je šef Bele kuće.
Tramp je priznao da Rusija raspolaže velikim zalihama nuklearnog oružja. Prema rečima političara, on je o tom pitanju razgovarao i sa Moskvom, kao i sa Pekingom, o pitanju denuklearizacije.
- Smatram da bi trebalo da preduzmemo nešto u pogledu denuklearizacije i zaista sam o tome razgovarao i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Sijem - dodao je američki lider.
On je takođe ponovo najavio planove da sprovede nuklearne probe.
- Moramo da vidimo kako to funkcioniše. Razlog zbog kojeg govorim o testiranjima je taj što je Rusija najavila da namerava da izvrši probu, Severna Koreja stalno sprovodi testiranja. I druge zemlje takođe. Mi smo jedina zemlja koja ne vrši probe. Ne želim da budemo jedina zemlja koja ne sprovodi testiranja - naglasio je šef države.
Odgovarajući na konstataciju voditelja da Moskva testira samo sisteme za isporuku, a ne nuklearno oružje, Tramp je saopštio da Rusija i Kina navodno sprovode nuklearne probe, ali da o tome ne govore.
Podsetimo, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin objavio da je Rusija uspešno testirala podvodni bespilotni dron „posejdon" na nuklearni pogon, koji premašuje snagu „sarmata", kao i raketu „burevesnik", američki lider Donald Tramp izjavio je da će SAD ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".
Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je da će Moskva postupati u skladu sa situacijom ako neka zemlja prekrši moratorijum na nuklearna testiranja i dodao da Vašington nije obavestio Moskvu o nameri da sprovede takve probe.
