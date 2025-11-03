TRAGA SE ZA ČETVRTIM ČLANOM BANDE: Dokle je stigla istraga oko pljačke Luvra

KLUPKO se odmotava, obruč oko kradljivaca iz Luvra se steže, ali ono glavno, dragulji, i dalje kao da su u zemlju propali.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izrazio je bojazan da su svi scenariji mogući, uključujući i onaj da je nakit već prešao francusku granicu.

U međuvremenu, optužnica je podignuta protiv još dve osobe. Reč je o paru, muškarcu starom 37 godina i njegovoj partnerki koja ima 38. Za muškarca se sumnja da je bio među direktnim učesnicima pljačke, dok je žena optužena za saučesništvo. Oni su uhvaćeni zahvaljujući tragovima DNK analize na kamionu-dizalici koji su kradljivci koristili na mestu pljačke. Za muškarca postoje sigurni dokazi, dok se otisci koji su pripisani ženi, još istražuju.

Prema saopštenju državne tužiteljke iz Pariza Lor Bekio, par, koji ima i decu, negira bilo kakvo učešće u pljački i brani se ćutanjem. Muškarac je već od ranije poznat policiji i sudu i u njegovom dosijeu, prema rečima tužiteljke, ima već 11 ranijih presuda.

TRAGOVI NA SKUTERU

Dvojica optuženih iz Obervilija su delimično priznali učešće, ali minimiziraju svoju ulogu, prema rečima državne tužiteljke Bekio. Oni, kao i trećeoptuženi, rizikuju do 15 godina zatvora. Među prvom dvojicom koji su stavljeni iza rešetaka, muškarac koji ima i alžirsko državljanstvo, ostavio je DNK tragove na skuteru kojim su lopovi pobegli s mesta pljačke, dok su tragovi drugog otkriveni na obijenoj vitrini u galeriji Apolon u Luvru i na predmetima koje su pljačkaši izgubili tokom bega.

Pre njih, uhapšene su dve osobe za koje se takođe sumnja da su direktno učestvovale u pljački. Reč je o dvojici muškaraca, starim 34 i 39 godina, iz Obervilijea, u pariskom severnom predgrađu, koji su odvedeni iza rešetaka kada je jedan od njih pre nedelju dana pokušao da pobegne u Alžir. U međuvremenu je 30. oktobra privedeno još pet osoba, među kojima je bio i par protiv koga je podignuta optužnica u subotu.

- Bila su četiri izvršioca, ostaje da se pronađe bar još jedan, kao i naručioci – poručio je mnistar Nunjez.

Istovremeno se bez predaha traga i za plenom koji, osim utvrđene vrednosti od 88 miliona evra, ima pre svega istorijski značaj jer pripada nacionalnoj baštini.