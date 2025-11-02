PRIMEĆENI SUMNJIVI DRONOVI, HELIKOPTER IH PRATI: Drama iznad vojne baze u Belgiji
TRI sumnjiva drona uočena su iznad belgijske vojne baze Klajn-Brogel kod belgijskog grada Pir, saopštio je danas ministar odbrane Belgije Teo Franken, dodajući da nisu bili u pitanju obični preleti već jasno definisani ciljevi i da će zbog toga na snazi biti pojačana pripravnost.
Kako prenosi Flamanska radio-televizija (VRT), pokušaji ometanja signala dronova nisu uspeli, a angažovan je i policijski helikopter da prati jedan od dronova, ali bez uspeha.
Prema rečima ministra Frankena, u pitanju su dronovi koji lete na većim visinama.
- Nisu to obični preleti, već jasno definisane misije sa bazom Klajn-Brogel kao ciljem - naveo je Franken, dodajući da je bezuspešno pokušano ometanje signala drona uz pomoću uređaja "drone jammer", uz pitanje da li je problem bio u radiofrekvenciji ili udaljenosti.
Franken je istakao i da će biti pojačana pripravnost, kako bi se uhvatili piloti, i dodao da su potrebna dodatna sredstva.
(Tanjug)
