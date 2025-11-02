Svet

PRIMEĆENI SUMNJIVI DRONOVI, HELIKOPTER IH PRATI: Drama iznad vojne baze u Belgiji

В.Н.

02. 11. 2025. u 17:50

TRI sumnjiva drona uočena su iznad belgijske vojne baze Klajn-Brogel kod belgijskog grada Pir, saopštio je danas ministar odbrane Belgije Teo Franken, dodajući da nisu bili u pitanju obični preleti već jasno definisani ciljevi i da će zbog toga na snazi biti pojačana pripravnost.

Foto printsskrin IKS/AMK_Mapping_

Kako prenosi Flamanska radio-televizija (VRT), pokušaji ometanja signala dronova nisu uspeli, a angažovan je i policijski helikopter da prati jedan od dronova, ali bez uspeha.

Prema rečima ministra Frankena, u pitanju su dronovi koji lete na većim visinama.

- Nisu to obični preleti, već jasno definisane misije sa bazom Klajn-Brogel kao ciljem - naveo je Franken, dodajući da je bezuspešno pokušano ometanje signala drona uz pomoću uređaja "drone jammer", uz pitanje da li je problem bio u radiofrekvenciji ili udaljenosti.

Franken je istakao i da će biti pojačana pripravnost, kako bi se uhvatili piloti, i dodao da su potrebna dodatna sredstva.

(Tanjug)

