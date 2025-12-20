VAŽNO UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Finansiranje Ukrajine samo slabi EU

FINANSIRANjE Ukrajine i slanje vojne pomoći u cilju nastavka sukoba sa Rusijom ne jača, već samo slabi Evropsku uniju, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban.

FOTO: Tanjug/AP

On je na stranačkom skupu u Segedinu rekao da je na samitu EU doneta odluka da se Kijevu odobri "vojni kredit" od 90 milijardi evra iz evropskog budžeta, a da Unija u prethodne četiri godine već dalo Ukrajini 180 milijardi evra.

Na taj način ukupna pomoć Ukrajini dostigla je 270 milijardi evra.

- Problem je u tome što sa svakom novom odlukom mi postajemo sve slabiji a ne jači. Ukrajina ne doprinosi snazi Evrope, već joj tu snagu crpi. Ne moramo da finansiramo ukrajinsku vojsku, ne treba da jačamo Ukrajinu već vojske država koje su zapadno od Ukrajine. Treba da jačamo vojske država Evrope zbog Evrope - rekao je Orban.

Podsetimo, zemlje Evropske unije postigle su u petak dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine. Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu. Lideri EU nisu uspeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava.