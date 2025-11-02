NEMAČKA UVODI ZABRANU LETOVA IZNAD OVIH MESTA: Nova bezbednosna mera iznenadila javnost

NEMAČKA vlada namerava da uvede zabranu letova iznad privremenih skladišta radioaktivnog otpada u gradu Lubminu na severu zemlje, i u drugim mestima, kao odgovor na sve veći broj dronova koji su viđeni u njihovom vazdušnom prostoru, saopšteno je iz Saveznog ministarstva za životnu sredinu, koje je odgovorno za nuklearnu bezbednost.

Foto: Profimedia/Jutjub printskrin/Plane spotting

- Trenutni tehnološki razvoj u oblasti dronova i potencijalno izmenjena situacija pretnje koja iz toga proizilazi predstavljaju nove izazove za vlasti - rekao je portparol Saveznog ministarstva za nemački javni servis NDR.

On je kazao da će se naredba odnositi ne samo za zabranu letova iznad privremenog skladišta Lubmin, već i za skladišta nuklearnog otpada u zapadnoj Nemačkoj, u Gorlebenu i Ahausu.

Prema njegovim rečima, zabrana bi trebalo da stupi na snagu 19. marta sledeće godine, i odnosiće se na prečnik od 1,5 kilometara i visinu od približno 600 metara iznad privremenih skladišta.

Do sada se zona zabrane leta primenjivala samo na nuklearne elektrane u Nemačkoj, i uspostavljena je nakon terorističkih napada na Njujork i Vašington 11. septembra 2001. godine.

BONUS VIDEO