Svet

AMERIKA GOMILA SNAGE: Maduro traži vojnu pomoć Rusije

Novosti online

31. 10. 2025. u 19:57

VAŠINGTON post piše da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio vojnu pomoć od Rusije usred gomilanja američkih snaga na Karibima.

АМЕРИКА ГОМИЛА СНАГЕ: Мадуро тражи војну помоћ Русије

Foto: Profimedia, Shutterstock

Maduro je od Rusije zatražio odbrambene radare i popravke aviona.

- Apel Moskvi je bio formulisan kao pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i trebalo je da ga Moskvi dostavi jedan od Madurovih pomoćnika tokom posete prestonici ovog meseca - navodi se u tekstu.

Napominje se da se predsednik Venecuele takođe obratio Kini i Iranu, tražeći vojnu pomoć i opremu za jačanje odbrane zemlje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU