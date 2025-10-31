AMERIKA GOMILA SNAGE: Maduro traži vojnu pomoć Rusije

VAŠINGTON post piše da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio vojnu pomoć od Rusije usred gomilanja američkih snaga na Karibima.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Maduro je od Rusije zatražio odbrambene radare i popravke aviona.

- Apel Moskvi je bio formulisan kao pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i trebalo je da ga Moskvi dostavi jedan od Madurovih pomoćnika tokom posete prestonici ovog meseca - navodi se u tekstu.

Napominje se da se predsednik Venecuele takođe obratio Kini i Iranu, tražeći vojnu pomoć i opremu za jačanje odbrane zemlje.