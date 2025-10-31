AMERIKA GOMILA SNAGE: Maduro traži vojnu pomoć Rusije
VAŠINGTON post piše da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio vojnu pomoć od Rusije usred gomilanja američkih snaga na Karibima.
Maduro je od Rusije zatražio odbrambene radare i popravke aviona.
- Apel Moskvi je bio formulisan kao pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i trebalo je da ga Moskvi dostavi jedan od Madurovih pomoćnika tokom posete prestonici ovog meseca - navodi se u tekstu.
Napominje se da se predsednik Venecuele takođe obratio Kini i Iranu, tražeći vojnu pomoć i opremu za jačanje odbrane zemlje.
