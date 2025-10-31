LUKAŠENKO O NUKLEARNOM NAORUŽANJU: Belorusija zamenila staro nuklearno oružje, dopremila najnovije iz Rusije

BELORUSIJA je zamenila nuklearno oružje koje je bilo razmešteno na njenoj teritoriji i dopremila iz Rusije najnovije komponente, izjavio je danas predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

Foto Tanjug/AP

-Mi smo naše nuklearno oružje, da znate, još jednom zamenili. Odneli smo ga u Rusiju i dovezli najnovije komponente. Sređeno je. Održavanje je skupa stvar. Rusi pomažu. Vratili smo ga nazad. Vežbamo kako da ga upotrebimo. I iz aviona, i raketno oružje. I to ne krijemo, rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, i drugi se naoružavaju, izdvajaju šest odsto BDP-a, što su milijarde dolara.

-Pa kad kupujete oružje, ne kupujete ga da biste ga samo okačili na zid. Čak i ako jednom godišnje stoji i visi na zidu, ono puca. Verovatno kupuju oružje po celom svetu zbog nečega. I viču: “Zašto je Lukašenko dovezao nuklearno oružje", rekao je predsednik Belorusije.

On je dodao da mu ne preostaje ništa drugo da uradi.

-Da sedim i čekam, kao 1941. godine, da neko dođe ovamo, da siluje naše žene i ubije našu decu? To ne želim. Zato govorim: “Nuklearno oružje je strašna stvar", naglasio je predsednik Belorusije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć