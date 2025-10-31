ZAŠTO JE OTKAZAN SUSRET TRAMPA I PUTINA? "Fajnenšel tajms" analizira - Ovo je razlog
SJEDINjENE Američke Države su otkazale planirani samit u Budimpešti između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nakon "čvrstog stava Rusije o tvrdim zahtevima u vezi sa Ukrajinom", objavio je danas "Fajnenšel tajms".
Kako se navodi, odluka je doneta nakon napetog telefonskog razgovora između najviših diplomata dve zemlje.
Prošle sedmice, Tramp je rekao da će se sa ruskim predsednikom sastati samo u slučaju da Putin pristane na mirovni sporazum u Ukrajini. '
- Moramo biti uvereni da ćemo postići dogovor. Neću gubiti vreme. Oduvek sam imao odličan odnos sa Vladimirom Putinom - rekao je Tramp.
Prethodno je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila da sastanak dvojice predsednika nije potpuno isključen, dok je Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev ocenio da će se sastanak održati ''kasnije nego što je bilo planirano''.
(Tanjug)
