Svet

STRATEŠKI GRAD PRED PADOM VSU beži sa položaja: Rusi sprečili Ukrajince da se probiju iz Kupjanska

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 10. 2025. u 18:30

RUSKE snage nastavljaju neutralisanje opkoljenih grupacija Oružanih snaga Ukrajine u Kupjansku i Krasnoarmejsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

СТРАТЕШКИ ГРАД ПРЕД ПАДОМ ВСУ бежи са положаја: Руси спречили Украјинце да се пробију из Купјанска

Foto: Profimedia/ilustracija

U Kupjansku su sprečena četiri pokušaja ukrajinskih jedinica da se probiju iz obruča na desnu obalu reke Oskol, preko razrušenih pontonskih mostova u blizini naselja Petrovka, prilikom čega je neutralisano gotovo 50 vojnika Oružanih snaga Ukrajine i uništeno šest jedinica vojne tehnike, među kojima su i dva borbena oklopna vozila "hamvi".

U Krasnoarmejsku jurišne trupe nastavljaju ofanzivu s ciljem proširenja zone kontrole oko železničke stanice.

Prema podacima sa terena, tokom dana je izbačeno iz stroja više od 60 ukrajinskih vojnika, kao i dva borbena oklopna vozila i tri automobila.

Ministarstvo odbrane RF objavilo je video na kom se može videti izvođenje raketno-bombaških udara u blizini naselja Vodolažsko na Krasnoarmejskom pravcu, gde je bila koncentrisana živa sila, naoružanje i vojna tehnika 67. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine.

Foto printskrin youtube military update/Tanjug/AP

Udari su izvedeni operativno-taktičkim raketnim sistemom "iskander-m", kao i lovcima-bombarderima Su-34.

Podsetimo, ranije danas Ministarstvo odbrane RF objavilo je izveštaj, u kome se navodi da je ruska vojska oslobodila još tri naseljena mesta.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP HITNO OBAVIO MR PREGLED: Evo u kakvom je stanju
Svet

0 0

TRAMP HITNO OBAVIO MR PREGLED: Evo u kakvom je stanju

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas je tokom poslednje posete Vojno-medicinskom centru "Volter Rid" obavio snimanje magnetnom rezonancom (MR), a njegov lični lekar Šon Barbabela istakao je da je Tramp u "odličnom zdravstvenom stanju".

27. 10. 2025. u 19:06

Politika
Tenis
Fudbal
TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!

TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!