RUSKE snage nastavljaju neutralisanje opkoljenih grupacija Oružanih snaga Ukrajine u Kupjansku i Krasnoarmejsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Profimedia/ilustracija

U Kupjansku su sprečena četiri pokušaja ukrajinskih jedinica da se probiju iz obruča na desnu obalu reke Oskol, preko razrušenih pontonskih mostova u blizini naselja Petrovka, prilikom čega je neutralisano gotovo 50 vojnika Oružanih snaga Ukrajine i uništeno šest jedinica vojne tehnike, među kojima su i dva borbena oklopna vozila "hamvi".

U Krasnoarmejsku jurišne trupe nastavljaju ofanzivu s ciljem proširenja zone kontrole oko železničke stanice.

Prema podacima sa terena, tokom dana je izbačeno iz stroja više od 60 ukrajinskih vojnika, kao i dva borbena oklopna vozila i tri automobila.

Ministarstvo odbrane RF objavilo je video na kom se može videti izvođenje raketno-bombaških udara u blizini naselja Vodolažsko na Krasnoarmejskom pravcu, gde je bila koncentrisana živa sila, naoružanje i vojna tehnika 67. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine.

Foto printskrin youtube military update/Tanjug/AP

Udari su izvedeni operativno-taktičkim raketnim sistemom "iskander-m", kao i lovcima-bombarderima Su-34.

Podsetimo, ranije danas Ministarstvo odbrane RF objavilo je izveštaj, u kome se navodi da je ruska vojska oslobodila još tri naseljena mesta.

(rt.rs)

