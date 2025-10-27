STRATEŠKI GRAD PRED PADOM VSU beži sa položaja: Rusi sprečili Ukrajince da se probiju iz Kupjanska
RUSKE snage nastavljaju neutralisanje opkoljenih grupacija Oružanih snaga Ukrajine u Kupjansku i Krasnoarmejsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
U Kupjansku su sprečena četiri pokušaja ukrajinskih jedinica da se probiju iz obruča na desnu obalu reke Oskol, preko razrušenih pontonskih mostova u blizini naselja Petrovka, prilikom čega je neutralisano gotovo 50 vojnika Oružanih snaga Ukrajine i uništeno šest jedinica vojne tehnike, među kojima su i dva borbena oklopna vozila "hamvi".
U Krasnoarmejsku jurišne trupe nastavljaju ofanzivu s ciljem proširenja zone kontrole oko železničke stanice.
Prema podacima sa terena, tokom dana je izbačeno iz stroja više od 60 ukrajinskih vojnika, kao i dva borbena oklopna vozila i tri automobila.
Ministarstvo odbrane RF objavilo je video na kom se može videti izvođenje raketno-bombaških udara u blizini naselja Vodolažsko na Krasnoarmejskom pravcu, gde je bila koncentrisana živa sila, naoružanje i vojna tehnika 67. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine.
Udari su izvedeni operativno-taktičkim raketnim sistemom "iskander-m", kao i lovcima-bombarderima Su-34.
Podsetimo, ranije danas Ministarstvo odbrane RF objavilo je izveštaj, u kome se navodi da je ruska vojska oslobodila još tri naseljena mesta.
(rt.rs)
