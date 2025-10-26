HAOS U LITVANIJI: Aerodrom u Viljnusu ponovo zatvoren

AERODROM u Viljnus zatvoren je drugi dan zaredom, a prema prvim izveštajima, odluka o ograničavanju vazdušnog prostora doneta je zbog balona koji lete u pravcu aerodroma u glavnom gradu Litvanije, prenosi javni servis LRT.

Aerodrom u Viljnusu biće zatvoren od 21.46 do 01.40 po lokalnom vremenu, saopšteno je iz uprave aerodroma.

- Večeras u 21:42, saobraćaj aviona na aerodromu u Viljnusu je privremeno obustavljen. Prema početnim informacijama, odluka o ograničavanju vazdušnog prostora doneta je zbog balona koji lete u pravcu aerodroma u Viljnusu. Ograničenja vazdušnog prostora su na snazi do 1.40 - navodi se saopštenju.

U subotu je aerodrom u Viljnusu zatvoren zbog meteoroloških balona koji su ušli u njegov vazdušni prostor iz susedne Belorusije.

To je četvrti put da je aerodrom u Viljnusu zatvoren ovog meseca, preneo je Rojters.

Litvanski aerodromi u Viljnusu i Kaunasu bili su zatvoreni poslednji put u petak, zbog meteoroloških balona koji su stigli iz Belorusije, kada je Nacionalni centar za upravljanje krizama saopštio da su "desetine balona" uočene pomoću radara.

