ODGOVOR Rusije na konfiskaciju njene imovine biće „veoma bolan“, izjavio je belgijski ministar odbrane i spoljne trgovine Teo Franken.

Foto: Free Images Pixabay

-Ruski predsednik Vladimir Putin nikada neće odustati od ovih milijardi. On će ovo smatrati činom rata i zadaće ozbiljan udarac Belgiji. Biće bolno. Veoma bolno. I možda će, kao uzvratnu meru, konfiskovati 200 milijardi zapadne imovine koja se nalazi u Rusiji. To neće biti samo belgijski novac, već i novac iz velikih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Francuske, napisao je ministar na društvenoj mreži Iks.

U četvrtak, zemlje EU na samitu nisu uspele da se dogovore oko predloga Evropske komisije da se ruska imovina koristi za potrebe Kijeva. Prema pisanim zaključcima sastanka, odlučeno je da se na sledećem sastanku ponovo razmotri pitanje opcija finansijske podrške Ukrajini.

Ranije je belgijski premijer Bart de Vever izjavio da sve zemlje EU treba da dele rizike u slučaju korišćenja ruske imovine. On je napomenuo da bi EU trebalo da se pripremi za tužbe zapadnih kompanija koje bi izgubile svoju imovinu u Rusiji ako bi EU koristila rusku suverenu imovinu.

Na dan evropskog samita, gde je trebalo da se razgovara o korišćenju ruske imovine, Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je da su sve akcije EU u cilju konfiskacije ruske imovine pravno ništavne i da će rezultirati zagarantovanim i bolnim odgovorom Moskve.

Nakon početka Specijalne operacije Rusije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su skoro polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi, u iznosu od približno 300 milijardi evra. Od toga, preko 200 milijardi evra se nalazi u EU, prvenstveno na računima kod belgijske kompanije Juroklir, jednog od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje. Evropska komisija je izvestila da je od januara do septembra 2025. godine EU prebacila 14 milijardi evra Ukrajini od prihoda od zamrznute imovine Rusije.

Kao odgovor na zamrzavanje imovine, Rusija je uvela sopstvena ograničenja: imovina stranih investitora iz neprijateljskih zemalja i prihodi koji od njih ostvaruju se akumuliraju na posebnim „C“ računima. Njihovo povlačenje je dozvoljeno samo odlukom posebne vladine komisije.

sputnikportal.rs

