AMERIČKE sankcije protiv Rusije su „od kritične važnosti“ za rešenje sukoba u Ukrajini, izjavio je američki ministar unutrašnjih poslova Dag Burgam.

-Sankcije protiv Rusije su sada od kritične važnosti za okončanje sukoba u Ukrajini. Veoma sam optimističan po pitanju toga da će pritisak koji možemo da izvršimo na Rusiju dovesti do okončanja ovog sukoba, istakao je Burgam, govoreći na događaju koji je organizovala Fondacija za odbranu demokratije.

Istovremeno, Blumberg je, pozivajući se na izvore, objavio da je Bela kuća odlučila da uvede nove sankcije protiv ruskih kompanija pod uticajem američkog državnog sekretara Marka Rubija.

-Neočekivana promena usledila je nakon procene američkog državnog sekretara Marka Rubija da Moskva nije značajno promenila svoj stav, navodi se u izveštaju.

Prema Blumbergu, telefonski razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom takođe je uticao na stav državnog sekretara.

Lavrov i Rubio su u ponedeljak održali telefonski razgovor kako bi razmotrili moguće konkretne korake za sprovođenje dogovora postignutih tokom telefonskog razgovora ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa 16. oktobra.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije nazvao američke sankcije neprijateljskim činom koji ne jača rusko-američke odnose. Međutim, napomenuo je da nove sankcije neće značajno uticati na ekonomsko stanje Rusije i izrazio nadu da njihovo uvođenje neće dovesti do značajnih promena na globalnom energetskom tržištu. Putin je takođe naglasio da nijedna zemlja koja poštuje sebe nikada ne donosi odluke pod pritiskom, a Rusija je jedna od tih zemalja koje poštuju sebe.

