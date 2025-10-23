PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ironično je prokomentarisala zabranu Evropske unije o isporuci mahovine i lišajeva Rusiji, navodeći da sledeće što bi moglo biti zabranjeno su prelet ptica i prelazak granice podzemnim vodama.

Foto: AP

„Ne znamo kako ćemo živeti bez evropske mahovine i lišajeva. Verovatno će u 20. jubilarnom paketu sankcija zabraniti prelet ptica i prelazak granice podzemnim vodama“, istakla je diplomata za ruske medije.

Ranije je Evropska unija usvojila 19. paket sankcija Rusiji, koji se tiče ruskih banaka, kripto berzi i kompanija u Indiji i Kini. U okviru ovog paketa, uvedene su sankcije kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“.

Podsetimo, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova nazvala je odluku Saveta Evropske unije da od 1. januara 2028. uvede zabranu kupovine ruskog gasa „grubom greškom“ i realizacijom filozofije „iz inata ću sebi nauditi još više“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: