"NE ZNAM KAKO ĆEMO SADA DA ŽIVIMO" Zaharova ironično reagovala o zabrani ovih stvari Rusiji
PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ironično je prokomentarisala zabranu Evropske unije o isporuci mahovine i lišajeva Rusiji, navodeći da sledeće što bi moglo biti zabranjeno su prelet ptica i prelazak granice podzemnim vodama.
„Ne znamo kako ćemo živeti bez evropske mahovine i lišajeva. Verovatno će u 20. jubilarnom paketu sankcija zabraniti prelet ptica i prelazak granice podzemnim vodama“, istakla je diplomata za ruske medije.
Ranije je Evropska unija usvojila 19. paket sankcija Rusiji, koji se tiče ruskih banaka, kripto berzi i kompanija u Indiji i Kini. U okviru ovog paketa, uvedene su sankcije kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“.
Podsetimo, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova nazvala je odluku Saveta Evropske unije da od 1. januara 2028. uvede zabranu kupovine ruskog gasa „grubom greškom“ i realizacijom filozofije „iz inata ću sebi nauditi još više“.
(Sputnjik)
