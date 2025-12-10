URUŠILE SE DVE ZGRADE U MAROKU, DESETINE MRTVIH: LJudi kopaju po ruševinama tražeći preživele (VIDEO)
NAJMANjE 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u marokanskom gradu Fesu, preneli su danas lokalni mediji.
Stambene zgrade su se srušile tokom protekle noći u naselju Al Mostakbal Al Masira u okrugu Zuaga, gusto naseljenom području sa starom stambenom infrastrukturom, preneo je lokalni portal na engleskom jeziku Hespress.com.
Pod ruševinama je ostalo zarobljeno više stanara, a nadležne službe su pokrenule hitnu intervenciju. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama može se videti kako ljudi idu preko ruševina tražeći preživele.
Očevici su potvrdili da su lokalni stanovnici i volonteri prvi reagovali pre dolaska specijalizovanih spasilačkih timova i pomogli da se iz ruševina izvuče jedno dete.
Vlasti su saopštile da nije potvrđen zvaničan broj žrtava, navodeći da spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina srušenih zgrada.
Ekipe za hitne intervencije dovezle su tokom noći tešku mehanizaciju i opremu za rasvetu kako bi podržale spasilačke napore, navodi se u izveštajima lokalnih medija.
Urušavanje dve zgrade je ponovo pokrenulo zabrinutost oko bezbednosti zgrada u starijim radničkim naseljima u Fesu, gde su stanovnici više puta upozoravali na dotrajale strukture građevina i stalna odlaganja obnove objekata.
Noćašnji incident je usledio nakon smrtonosnog urušavanja jedne zgrade u drugom naselju u Fesu 2025. godine, koje je pojačalo pritisak javnosti u cilju strože kontrole stanovanja i bržih intervencija u zgradama visokog rizika.
Lokalne vlasti su pozvale stanovnike da se drže podalje od nestabilnih zgrada i da prijave rizike i vidljiva strukturna oštećenja.
Zvaničnici su rekli da će porodicama raseljenim zbog urušavanja zgrada biti obezbeđen hitan smeštaj i pomoć.
(Tanjug)
