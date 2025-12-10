ODE JOVAN MILOŠEVIĆ? Španski gigant "krade" najboljeg igrača Partizana
Partizan predvodi Superligu, na korak je od jesenje titule, a dva kola pre kraja 2025. jedno od gorućih pitanja je status Jovana Miloševića.
Napadač Štutgarta na pozajmici je u Humskoj do kraja 2025. godine, a svojim igrama ove jeseni je pokazao da je nezamenljiv deo tima koji, stanje na tabeli i situacija u srpskom fudbalu ukazuje na to, pretenduje na osvajanje titule. Partizan ima problem jer ne može da plati višemilionsko obeštećenje koje traži Štutgart, a koji će svakako gledati da ispuni igraču želju i proda ga ove zime, a ne zadrži kako bi izgubio pola sezone.
U Humskoj se nadaju da bi mogli da izdejstvuju još šest meseci pozajmice, do kraja tekuće sezone, ali problem bi nastao ukoliko bi se neki klub javio da ga u potpunosti otkupi.
I upravo takve najave stižu iz Španije, gde bi tamošnji velikan Sevilja želeo da ga dovede u svoje redove.
Poznato je da su i ranije sa "Pishuana" gledali ka Humskoj, pa i bili na utakmicama "parnog valjka", kako bi gledali strelca 15 golova i kreatora četiri asistencije ove sezone.
Ipak, kako se bliži kraj njegove pozajmice i januarski prelazni rok, postoji bojazan u Partizanu da bi Sevilja mogla da spremi ponudu koju bi Štutgart rado prihvatio, a gde bi lideru srpskog prvenstva bile vezane ruke. U tom slučaju bi ostao bez prvog napadača, zašto ne reći i najboljeg igrača ove sezone, bez koga bi bilo gotovo nemoguće isparirati Crvenoj zvezdi do kraja šampionske trke.
