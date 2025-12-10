DROGIRANI MALOLETNIK BRUTALNO PRETUKAO VRŠNJAKA: Prišao mu na šetalištu, pa ga nogom udario u glavu
U METKOVIĆU se u ponedeljak dogodio brutalan napad u kojem je maloletnik teško povredio drugog maloletnika, a kako se pokazalo, napadač je bio pod uticajem tri različite vrste droga.
Incident se dogodio u posliepodnevnim satima na šetalištu u blizini jedne vaspitno-obrazovne ustanove, saopštila je policija.
Mlađa muška osoba je, navode, prišla dvojici maloletnika koji su sedili na šetalištu i jednog od njih je udario nogom u glavu, a drugog u ruku.
Mladić koji je zadobio udarac u glavu zatražio je lekarsku pomoć u Zavodu za hitnu medicinu, nakon čega je prevezen u dubrovačku bolnicu. Tamo su mu konstatovane teške telesne povrede, dok drugi napadnuti mladić nije povređen.
Policija je utvrdila da je i napadač maloletnik, koji je uhapšen zbog sumnje u počinjenje krivičnog dela teške telesne povrede.
Testiranjem na drogu napadača, utvrđeno je prisustvo sintetičkih droga u njegovog organizmu i to marihuane, spida i kokaina.
Napadač je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu za krivično delo "Teška telesna povreda", odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
(Tanjug)
