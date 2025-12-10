Region

DROGIRANI MALOLETNIK BRUTALNO PRETUKAO VRŠNJAKA: Prišao mu na šetalištu, pa ga nogom udario u glavu

Ana Đokić

10. 12. 2025. u 12:43

U METKOVIĆU se u ponedeljak dogodio brutalan napad u kojem je maloletnik teško povredio drugog maloletnika, a kako se pokazalo, napadač je bio pod uticajem tri različite vrste droga.  

ДРОГИРАНИ МАЛОЛЕТНИК БРУТАЛНО ПРЕТУКАО ВРШЊАКА: Пришао му на шеталишту, па га ногом ударио у главу

Foto Shutterstock

Incident se dogodio u posliepodnevnim satima na šetalištu u blizini jedne vaspitno-obrazovne ustanove, saopštila je policija.  

Mlađa muška osoba je, navode, prišla dvojici maloletnika koji su sedili na šetalištu i jednog od njih je udario nogom u glavu, a drugog u ruku.  

Mladić koji je zadobio udarac u glavu zatražio je lekarsku pomoć u Zavodu za hitnu medicinu, nakon čega je prevezen u dubrovačku bolnicu. Tamo su mu konstatovane teške telesne povrede, dok drugi napadnuti mladić nije povređen.  

Policija je utvrdila da je i napadač maloletnik, koji je uhapšen zbog sumnje u počinjenje krivičnog dela teške telesne povrede.  

Testiranjem na drogu napadača, utvrđeno je prisustvo sintetičkih droga u njegovog organizmu i to marihuane, spida i kokaina.  

Napadač je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu za krivično delo "Teška telesna povreda", odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

(Tanjug)

Poznati

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

