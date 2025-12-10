PRVE SLIKE SA MESTA PUCNJAVE NA VRAČARU: Upucan vlasnik kafića (FOTO)
U BEOGRADSKOM naselju Vračar u kafiću došlo je do pucnjave.
Kako nezvanično saznajemo, upucan je vlasnik kafića.
Dok je bio u lokalu, jos uvek nepoznata osoba ga je ranila vatrenim oružjem u nogu.
Sa mesta pucnjave muškarca odvezla hitna pomoć.
U toku je akcija "Vihor".
