SADA POGAĐA CILJEVE JOŠ PRECIZNIJE: Ruska vojska dobila novu partiju Su-34

Марија Стевановић
Marija Stevanović

10. 12. 2025. u 13:10

RUSKA Ujedinjena korporacija za proizvodnju aviona (OAK) predala je Ministarstvu odbrane Rusije novu partiju lovca-bombardera Su-34, saopšteno je u kompaniji Rosteh.

Foto: Instagram/mil_ru

Kako su naveli u Rostehu, zahvaljujući univerzalnosti i značajnom arsenalu municije, Su-34 može da rešava širok spektar zadataka, što ga čini jednim od najtraženijih aviona u Vazdušno-kosmičkim snagama.

„Na osnovu iskustva iz SVO avion je dobio mogućnost da pogađa ciljeve još preciznije i jače na stotine kilometara od aerodroma gde je baziran. Po odnosu letno-tehničkih i borbenih karakteristika, ovo je jedan od najboljih aviona na svetu“, rekli su u Rostehu.

