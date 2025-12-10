SADA POGAĐA CILJEVE JOŠ PRECIZNIJE: Ruska vojska dobila novu partiju Su-34

RUSKA Ujedinjena korporacija za proizvodnju aviona (OAK) predala je Ministarstvu odbrane Rusije novu partiju lovca-bombardera Su-34, saopšteno je u kompaniji Rosteh.

Foto: Instagram/mil_ru

Kako su naveli u Rostehu, zahvaljujući univerzalnosti i značajnom arsenalu municije, Su-34 može da rešava širok spektar zadataka, što ga čini jednim od najtraženijih aviona u Vazdušno-kosmičkim snagama.

„Na osnovu iskustva iz SVO avion je dobio mogućnost da pogađa ciljeve još preciznije i jače na stotine kilometara od aerodroma gde je baziran. Po odnosu letno-tehničkih i borbenih karakteristika, ovo je jedan od najboljih aviona na svetu“, rekli su u Rostehu.

(Sputnjik)

