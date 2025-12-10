SADA POGAĐA CILJEVE JOŠ PRECIZNIJE: Ruska vojska dobila novu partiju Su-34
RUSKA Ujedinjena korporacija za proizvodnju aviona (OAK) predala je Ministarstvu odbrane Rusije novu partiju lovca-bombardera Su-34, saopšteno je u kompaniji Rosteh.
Kako su naveli u Rostehu, zahvaljujući univerzalnosti i značajnom arsenalu municije, Su-34 može da rešava širok spektar zadataka, što ga čini jednim od najtraženijih aviona u Vazdušno-kosmičkim snagama.
„Na osnovu iskustva iz SVO avion je dobio mogućnost da pogađa ciljeve još preciznije i jače na stotine kilometara od aerodroma gde je baziran. Po odnosu letno-tehničkih i borbenih karakteristika, ovo je jedan od najboljih aviona na svetu“, rekli su u Rostehu.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TRIJUMF (IZ) MOSKVE: Zašto svi žele ruske sisteme protivvazdušne odbrane S-400
05. 12. 2025. u 12:11
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)