"RUSKI ZVANIČNICI MORAJU BITI IZUZETNO OPREZNI" Peskov: Strane obaveštajne agencije rade posao
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruski zvaničnici moraju biti izuzetno oprezni zbog postojanja pretnje prisluškivanja koja sprovode strane obaveštajne agencije.
- Obaveštajne agencije rade svoj posao. Posebno neprijateljske. To nalaže da ruski zvaničnici budu izuzetno oprezni - rekao je Peskov, reagujući na nedavnu izjavu šefa glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirila Budanova da zvanični Kijev možda prisluškuje zvaničnike Kremlja, prenosi agencija Interfaks.
Krajem novembra, portal Blumberg je objavio transkripte telefonskih razgovora navodno vođenih između specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa, i pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova i specijalnog predsedničkog predstavnika Kirila Dmitrijeva.
Iako Ušakov nije komentarisao razgovore, priznao je da prilično često komunicira sa Vitkofom, uključujući i putem društvene mreže WhatsApp.
Ušakov je sugerisao da odnekud cure informacije ili se sprovodi prisluškivanje "od strane onih koji su zainteresovani za ometanje dijaloga između Rusije i SAD".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"U PACIFIKU NIČU SAVEZI KOJI LIČE NA NATO" Šojgu: Oni nose dodatne pretnje za Rusiju
10. 12. 2025. u 10:21
EVROAZIJA KAO ARENA VELIKIH SILA: Rusija, SAD, Kina i Indija u igri uticaja
09. 12. 2025. u 17:08
PUTIN NEMILOSRDAN: Ovo je ruska teritorija i tačka (VIDEO)
09. 12. 2025. u 16:43
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)