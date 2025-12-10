Svet

"RUSKI ZVANIČNICI MORAJU BITI IZUZETNO OPREZNI" Peskov: Strane obaveštajne agencije rade posao

Biljana Ristivojević

10. 12. 2025. u 10:51

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruski zvaničnici moraju biti izuzetno oprezni zbog postojanja pretnje prisluškivanja koja sprovode strane obaveštajne agencije.

РУСКИ ЗВАНИЧНИЦИ МОРАЈУ БИТИ ИЗУЗЕТНО ОПРЕЗНИ Песков: Стране обавештајне агенције раде посао

Foto: Tanjug

- Obaveštajne agencije rade svoj posao. Posebno neprijateljske. To nalaže da ruski zvaničnici budu izuzetno oprezni - rekao je Peskov, reagujući na nedavnu izjavu šefa glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirila Budanova da zvanični Kijev možda prisluškuje zvaničnike Kremlja, prenosi agencija Interfaks.

Krajem novembra, portal Blumberg je objavio transkripte telefonskih razgovora navodno vođenih između specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa, i pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova i specijalnog predsedničkog predstavnika Kirila Dmitrijeva.

Iako Ušakov nije komentarisao razgovore, priznao je da prilično često komunicira sa Vitkofom, uključujući i putem društvene mreže WhatsApp.

Ušakov je sugerisao da odnekud cure informacije ili se sprovodi prisluškivanje "od strane onih koji su zainteresovani za ometanje dijaloga između Rusije i SAD".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su grobari iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)