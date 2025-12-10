"RUSKI ZVANIČNICI MORAJU BITI IZUZETNO OPREZNI" Peskov: Strane obaveštajne agencije rade posao

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruski zvaničnici moraju biti izuzetno oprezni zbog postojanja pretnje prisluškivanja koja sprovode strane obaveštajne agencije.

Foto: Tanjug

- Obaveštajne agencije rade svoj posao. Posebno neprijateljske. To nalaže da ruski zvaničnici budu izuzetno oprezni - rekao je Peskov, reagujući na nedavnu izjavu šefa glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirila Budanova da zvanični Kijev možda prisluškuje zvaničnike Kremlja, prenosi agencija Interfaks.

Krajem novembra, portal Blumberg je objavio transkripte telefonskih razgovora navodno vođenih između specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa, i pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova i specijalnog predsedničkog predstavnika Kirila Dmitrijeva.

Iako Ušakov nije komentarisao razgovore, priznao je da prilično često komunicira sa Vitkofom, uključujući i putem društvene mreže WhatsApp.

Ušakov je sugerisao da odnekud cure informacije ili se sprovodi prisluškivanje "od strane onih koji su zainteresovani za ometanje dijaloga između Rusije i SAD".

(Tanjug)

