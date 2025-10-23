SARKOZIJU PRETE SMRĆU: Šokantni snimci iz zatvora u kom se nalazi bivši francuski predsednik (VIDEO)

Grupa zatvorenika pretila je smrću bivšem francuskom predsedniku Nikoli Sarkoziju koji se nalazi na odsluženju petogodišnje kazne u pariskom zatvoru Sante.

Ilustracija - Foto AP

Povodom toga, uhapšeno je troje osumnjičenih i protiv njih će se povesti postupak.

Društvenim mrežama kružio je ilegalni snimak u kome se Sarkoziju upućuju pretnje. Onima koji su ih uputili, smeta Sarkozijeva politička prošlost, prebacuju mu vojnu intervenciju u Libiji 2011. godine, a to naročito nije po volji određenim zatvorenicima poreklom iz Severne Afrike i sa Bliskog istoka. Takođe, ne slažu se ni generalno s politkom koju je Sarkozi vodio dok je bio u Jeliseju.

Nikola Sarkozi, krenuo put zatvora na izdržavanje kazne. pic.twitter.com/py78IquEV6 — black & white (@bianconerobgd) October 21, 2025

Sud u Parizu odmah je otvorio istragu. Telefoni koji su korišćeni za snimanje videa su kofiskovani. Izvršen je i pretres ćelija, dok je ministar pravosuđa Žerald Darmanen najavio da će neki od zatvorenika koji su pretili biti upućeni u disciplinsko odeljenje, dok će drugi promeniti zatvor.

Sarkozi se nalazi pod pojačanim nadzorom, a za njegovu bezebednost u zatvoru danonoćno brinu dva naoružana policajca. Vest da je bivši šef države doživeo pretnje smrću iza rešetaka, izazvala je salvu reakcija u medijima, javnosti i među političarima, uključujući i opozicioni tabor. Javljaju se i oni koji ističu da je hapšenje nekadašnjeg predsednika samo dodatno potvrdilo da ovaj događaj bez presedana, uz loš imix u inostranstvu, ima još jednu negativnu posledicu.

POLICAJCI NALjUTILI ČUVARE Prisustvo policajaca koji čuvaju Sarkozija u ćeliji izazvalo je negodovanje zatvorskih čuvara. Ističu da nisu bili u toku da će se to dogoditi, i sada traže objašnjenje od zatvorske administracije i ministarstva pravosuđa. Njihovi sindikati takođe reaguju, ističući da čuvari vrlo dobro znaju da obezbeđuju sigurnost zatvorenika.

Istovremeno, na ovaj način se potvrđuje već poznata činjenica o lošem stanju u francuskim zatvorima, na šta su ukazivale i međunarodne institucije. U svakom slučaju, u zatvorskom životu generalno ne teku med i mleko, a to sada nekadašnji stanar Jeliseja može da oseti na sopstvenoj koži.

Nikola Sarkozi se na izdržavanju kazne nalazi od utorka, zbog prvostepene presude usled kriminalnog udruživanja za finansiranje prve predsedničke kampanje 2007. godine. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je pojasnio da nekadašnji šef države, zbog svog statusa, uživa posebne mere zaštite. Ističe se da je Sarkozi građanin kao i svaki drugi, ali da su pretnje po njega, zbog funkcije koju je obavljao, veće, pa je samim tim i obezbeđenje pojačano.

🚨🇫🇷 Sarkozy’s First Night Behind Bars Turns Chaotic



Leaked footage from the prison shows former French President Nicolas Sarkozy spending his first night in jail sleepless — as inmates hurled insults and shouted through the night:



“Hey Sarko, you son of a b****, wake up! You… pic.twitter.com/HoiFn4N6yN — Militant Tracker (@MilitantTracker) October 23, 2025

Sarkozijevi advokati su odmah po njegovom dolasku u zatvor podneli zahtev za puštanje do iscrljivanja svih mogućnosti koje pruža žalbeni postupak, a sud ima rok od dva meseca da se o tome izjasni.