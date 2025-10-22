"MOSKVA TO SMATRA PRETNJOM" Voroncov: Ukrajina i dalje radi na razvoju bioloških komponenti
RAZVOJ komponenti biološkog oružja je vođen ili se i dalje vodi u Ukrajini, Moskva to smatra direktnom pretnjom svojoj nacionalnoj bezbednosti, izjavio je zamenik direktora departmenta za pitanja neširenja i kontrole naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Konstantin Voroncov.
„Analiza projekata koji su se sprovodili u ukrajinskim laboratorijama omogućava zaključak da se u neposrednoj blizini teritorije Rusije vodio ili se i dalje vodi razvoj komponenti biološkog oružja. To smatramo direktnom pretnjom našoj nacionalnoj bezbednosti“, rekao je Voroncov tokom zasedanja Prvog komiteta Generalne skupštine UN.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
RUSIJA ODRŽALA VEŽBE STRATEŠKIH NUKLEARNIH SNAGA: Pod rukovodstvom Putina (VIDEO)
22. 10. 2025. u 15:06
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)