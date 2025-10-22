Svet

"MOSKVA TO SMATRA PRETNJOM" Voroncov: Ukrajina i dalje radi na razvoju bioloških komponenti

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

22. 10. 2025. u 19:50

RAZVOJ komponenti biološkog oružja je vođen ili se i dalje vodi u Ukrajini, Moskva to smatra direktnom pretnjom svojoj nacionalnoj bezbednosti, izjavio je zamenik direktora departmenta za pitanja neširenja i kontrole naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Konstantin Voroncov.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

„Analiza projekata koji su se sprovodili u ukrajinskim laboratorijama omogućava zaključak da se u neposrednoj blizini teritorije Rusije vodio ili se i dalje vodi razvoj komponenti biološkog oružja. To smatramo direktnom pretnjom našoj nacionalnoj bezbednosti“, rekao je Voroncov tokom zasedanja Prvog komiteta Generalne skupštine UN.

Ukrajinski slučaj sa „posebnom oštrinom“ potvrđuje, dodao je ruski diplomata, potrebu za naporima na „univerzalizaciji i jačanju“ režima Konvencije o zabrani biološkog oružja.

(Sputnjik)

