ZA SPAS SA DNA TABELE: Torino angažovao novog sportskog direktora!

Đanluka Petraki imenovan je za novog sportskog direktora Torina, saopštio je danas italijanski fudbalski klub.

FOTO: A. Ilić

Petraki je angažovan umesto Davidea Vanjatija, koji je ranije danas dobio otkaz. Vanjati je bio sportski direktor i šef tehničkog odeljenja Torina.

"Torino zahvaljuje Vanjatiju na njegovom radu i posvećenosti tokom proteklih šest godina i želi mu sve najbolje u nastavku karijere", navodi se u saopštenju italijanskog kluba.

Petraki je već bio sportski direktor Torina od 2010. do 2019. godine.

Fudbaleri Torina se trenutno nalaze na 16. mestu na tabeli italijanske Serije A sa 14 bodova.

