ZA SPAS SA DNA TABELE: Torino angažovao novog sportskog direktora!

10. 12. 2025. u 15:56

Đanluka Petraki imenovan je za novog sportskog direktora Torina, saopštio je danas italijanski fudbalski klub.

Petraki je angažovan umesto Davidea Vanjatija, koji je ranije danas dobio otkaz. Vanjati je bio sportski direktor i šef tehničkog odeljenja Torina.

"Torino zahvaljuje Vanjatiju na njegovom radu i posvećenosti tokom proteklih šest godina i želi mu sve najbolje u nastavku karijere", navodi se u saopštenju italijanskog kluba.

Petraki je već bio sportski direktor Torina od 2010. do 2019. godine.

Fudbaleri Torina se trenutno nalaze na 16. mestu na tabeli italijanske Serije A sa 14 bodova.

