"EVROPA MOŽE I SAMA" Merc: Ne vidim potrebu da SAD spasavaju demokratiju u Evropi
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izrazio je danas želju da Sjedinjene Američke Države ostanu partner Evrope u budućnosti, uprkos promenljivim odnosima.
On je američkom predsedniku Donaldu Trampu poručio da je nova politika Nemačke prema migrantima gotovo prepolovila brojtražilaca azila u toj zemlji, javlja Rojters.
- Pripremamo se za promenu u transatlantskim odnosima. Ali bih i dalje želeo da to vidim kao partnerstvo, i nadam se da Amerika to vidi na isti način u svojim odnosima sa Evropom, a takođe i sa Nemačkom - rekao je Merc novinarima.
On je prethodno izjavio da su pojedini delovi nove Strategije nacionalne bezbednosti administracije SAD "užasni" iz evropske perspektive i dodao da ga je pomenuti dokument dodatno uverio da Evropska unija mora da postane samostalnija u oblasti bezbednosti i odbrane.
Merc je istakao da ne vidi potrebu da SAD spasavaju demokratiju u Evropi i da ako je spasavanje potrebno, Evropa to može i sama.
Nemački kancelar je dodao i da je američki predsednik Donald Tramp prihvatio poziv da naredne godine poseti Nemačku.
Nova Strategija nacionalne bezbednosti, koju je prošle nedelje predstavio Tramp, najavljuje preuređenje geopolitičkog poretka i tvrdi da se Evropa suočava sa "civilizacijskim nestankom", izazvanim prekomernim migracijama iz zemalja sa muslimanskom većinom i drugih vanevropskih država.
U dokumentu se takođe nagoveštava da bi Vašington mogao da pruži podršku ideološki srodnim partijama u Evropi, uz ocenu da "rastući uticaj patriotskih evropskih partija zaista pruža veliki razlog za optimizam".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ZELENSKI ZATRAŽIO: Bliže praćenje odnosa Rusije i Kine
10. 12. 2025. u 14:41
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)