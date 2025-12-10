"EVROPA MOŽE I SAMA" Merc: Ne vidim potrebu da SAD spasavaju demokratiju u Evropi

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izrazio je danas želju da Sjedinjene Američke Države ostanu partner Evrope u budućnosti, uprkos promenljivim odnosima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

On je američkom predsedniku Donaldu Trampu poručio da je nova politika Nemačke prema migrantima gotovo prepolovila brojtražilaca azila u toj zemlji, javlja Rojters.

- Pripremamo se za promenu u transatlantskim odnosima. Ali bih i dalje želeo da to vidim kao partnerstvo, i nadam se da Amerika to vidi na isti način u svojim odnosima sa Evropom, a takođe i sa Nemačkom - rekao je Merc novinarima.

On je prethodno izjavio da su pojedini delovi nove Strategije nacionalne bezbednosti administracije SAD "užasni" iz evropske perspektive i dodao da ga je pomenuti dokument dodatno uverio da Evropska unija mora da postane samostalnija u oblasti bezbednosti i odbrane.

Merc je istakao da ne vidi potrebu da SAD spasavaju demokratiju u Evropi i da ako je spasavanje potrebno, Evropa to može i sama.

Nemački kancelar je dodao i da je američki predsednik Donald Tramp prihvatio poziv da naredne godine poseti Nemačku.

Nova Strategija nacionalne bezbednosti, koju je prošle nedelje predstavio Tramp, najavljuje preuređenje geopolitičkog poretka i tvrdi da se Evropa suočava sa "civilizacijskim nestankom", izazvanim prekomernim migracijama iz zemalja sa muslimanskom većinom i drugih vanevropskih država.

U dokumentu se takođe nagoveštava da bi Vašington mogao da pruži podršku ideološki srodnim partijama u Evropi, uz ocenu da "rastući uticaj patriotskih evropskih partija zaista pruža veliki razlog za optimizam".

(Tanjug)

