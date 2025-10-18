ODLAZAK LOBISTE LAŽNE DRŽAVE I ZAGOVORNIKA MAJDANA U SRBIJI: Umro Januš Bugajski
PREMINUO je Januš Bugajski, američki politički analitičar i publicista poljskog porekla.
Bio je autor više od dvadeset knjiga i brojnih analiza o tranzicijskim društvima, sigurnosnim izazovima i vanjskopolitičkim procesima u ovom delu Evrope.
Bugajski je učestvovao na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim Balkanu.
Bio je zagovornik toga da Srbija prizna lažnu državu Kosovo.
- U Srbiji je potreban drugi Majdan - govorio je on.
Preporučujemo
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju
18. 10. 2025. u 20:20
AMERIČKI MEDIJI OČEKUJU RUSKU POBEDU: Kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju
18. 10. 2025. u 17:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)