ODLAZAK LOBISTE LAŽNE DRŽAVE I ZAGOVORNIKA MAJDANA U SRBIJI: Umro Januš Bugajski

PREMINUO je Januš Bugajski, američki politički analitičar i publicista poljskog porekla.

Januš Bugajski, Foto Printskrin

Bio je autor više od dvadeset knjiga i brojnih analiza o tranzicijskim društvima, sigurnosnim izazovima i vanjskopolitičkim procesima u ovom delu Evrope.

Bugajski je učestvovao na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim Balkanu.

Bio je zagovornik toga da Srbija prizna lažnu državu Kosovo.

- U Srbiji je potreban drugi Majdan - govorio je on.