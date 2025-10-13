TRAMP KRENUO ZA EGIPAT: Uskoro počinje veliki samit u Šarm el-Šeiku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ukrcao se danas u predsednički avion kako bi iz Izraela otputovao u Egipat, gde će zajedno sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem predsedavati međunarodnim mirovnim samitom u Šarm el-Šeiku.

Na aerodromu ga je ispratio izraelski premijer, a dvojica lidera su tom prilikom razmenila srdačne pozdrave, preneo je "Gardijan".

Kako je najavljeno iz kancelarije egipatskog predsednika, samit u Šarm el-Šeiku okupiće više od 20 svetskih lidera, a cilj skupa je "okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku i otvaranje novog poglavlja regionalne bezbednosti".

Neimenovani diplomata izjavio je ranije za Tajms of Izrael da agenda samita uključuje tri glavne oblasti - bezbednost, upravljanje i humanitarna pitanja. Kad je reč o bezbednosti, fokus će biti na stabilizaciji stanja i uspostavljanje američko-katarsko-egipatsko-turskih snaga čiji će zadatak biti da locira tela talaca Hamasa.

Pitanje upravljanja enklavom uključuje uspostavljanje ''palestinskog komiteta za zaustavljanje trajnog rata'' i ''potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze''.

Prema navodima diplomate, francuski predsednik Emanuel Makron će se, povodom humanitarnih pitanja, založiti za hitnu ponovnu izgradnju enklave i povećan priliv humanitarne pomoći.

