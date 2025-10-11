STOLTENBERG O PUTINU I ZELENSKOM: On je vredan, racionalan i usmeren lider, Zelenski - gnjavator!

BIVŠI generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg opisao je u savojim memoarima razgovore koje je imao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, istakavši da je ruski lider „vredan, racionalan i usmeren“, prenose ruski mediji.

Prema njegovim navodima, prvi put je boravio u Moskvi u junu 2001. kao premijer Norveške, a kasnije je stekao utisak da su sastanci sa Putinom uglavnom proticali u "prijatnoj atmosferi".

-On je uvek bio dobro pripremljen za teme koje smo razmatrali. Sa Rusima je moguće sarađivati i oni poštuju postignute dogovore, napisao je Stoltenberg.

Podsetimo, i američki predsednik Donald Tramp ranije je Putina opisivao kao "jakog momka" i "profesionalca", što se uklapa u ocene o predvidljivosti i pragmatizmu Moskve u dijalogu sa Zapadom.

Bivši generalni sekretar NATO-a spomenuo je u svojim memoarima i Vladimira Zelenskog. On je otkrio da je nekadašnji američki predsednik Džozef Bajden nazvao Zelenskog "gnjavatorom". Kako prenose mediji, ovaj komentar Bajden je navodno izrekao tokom rasprave iza kulisa na samitu Alijanse u Viljnusu.

Prema navodima Stoltenberga, do incidenta je došlo prilikom usaglašavanja završne deklaracije samita, kada je američku delegaciju iziritirao stav Kijeva u vezi sa formulacijama koje se tiču podrške Ukrajini i njenog budućeg članstva u NATO-u.

Dokument je prethodno bio dogovoren sa ukrajinskom stranom, ali je neposredno pred objavljivanje Zelenski javno izrazio nezadovoljstvo. Na platformi Iks on je poručio da "nejasne formulacije" u deklaraciji ostavljaju prostor za pregovore sa Rusijom oko potencijalnog pristupanja Ukrajine Alijansi.

Prema svedočenju Stoltenberga, upravo taj javni istup Zelenskog izazvao je negodovanje u delegacijama više zemalja članica, a posebno u Vašingtonu, gde su smatrali da predsednik Ukrajine svojim postupkom potkopava zajednički diplomatski napor i narušava unutrašnje jedinstvo saveza.

(rt.rs)

