Svet

STOLTENBERG O PUTINU I ZELENSKOM: On je vredan, racionalan i usmeren lider, Zelenski - gnjavator!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2025. u 19:43 >> 19:53

BIVŠI generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg opisao je u savojim memoarima razgovore koje je imao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, istakavši da je ruski lider „vredan, racionalan i usmeren“, prenose ruski mediji.

СТОЛТЕНБЕРГ О ПУТИНУ И ЗЕЛЕНСКОМ: Он је вредан, рационалан и усмерен лидер, Зеленски - гњаватор!

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema njegovim navodima, prvi put je boravio u Moskvi u junu 2001. kao premijer Norveške, a kasnije je stekao utisak da su sastanci sa Putinom uglavnom proticali u "prijatnoj atmosferi".

-On je uvek bio dobro pripremljen za teme koje smo razmatrali. Sa Rusima je moguće sarađivati i oni poštuju postignute dogovore, napisao je Stoltenberg.

Podsetimo, i američki predsednik Donald Tramp ranije je Putina opisivao kao "jakog momka" i "profesionalca", što se uklapa u ocene o predvidljivosti i pragmatizmu Moskve u dijalogu sa Zapadom.

Bivši generalni sekretar NATO-a spomenuo je u svojim memoarima i Vladimira Zelenskog. On je otkrio da je nekadašnji američki predsednik Džozef Bajden nazvao Zelenskog "gnjavatorom". Kako prenose mediji, ovaj komentar Bajden je navodno izrekao tokom rasprave iza kulisa na samitu Alijanse u Viljnusu.

Prema navodima Stoltenberga, do incidenta je došlo prilikom usaglašavanja završne deklaracije samita, kada je američku delegaciju iziritirao stav Kijeva u vezi sa formulacijama koje se tiču podrške Ukrajini i njenog budućeg članstva u NATO-u.

Dokument je prethodno bio dogovoren sa ukrajinskom stranom, ali je neposredno pred objavljivanje Zelenski javno izrazio nezadovoljstvo. Na platformi Iks on je poručio da "nejasne formulacije" u deklaraciji ostavljaju prostor za pregovore sa Rusijom oko potencijalnog pristupanja Ukrajine Alijansi.

Prema svedočenju Stoltenberga, upravo taj javni istup Zelenskog izazvao je negodovanje u delegacijama više zemalja članica, a posebno u Vašingtonu, gde su smatrali da predsednik Ukrajine svojim postupkom potkopava zajednički diplomatski napor i narušava unutrašnje jedinstvo saveza.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIČKE SVEMIRSKE SNAGE PRAVE RAKETNI ŠTIT: Da li program presretača iz svemira zaista može da obezbedi kopno od ICBM? (VIDEO)
Svet

0 0

AMERIČKE SVEMIRSKE SNAGE PRAVE RAKETNI ŠTIT: Da li program presretača iz svemira zaista može da obezbedi kopno od ICBM? (VIDEO)

NAKON potvrde da su američke svemirske snage objavile zahtev za predlog prototipa za program presretača iz svemira, koji je namenjen razvoju prvog raketnog sistema u orbiti Zemlje na svetu, dizajniranog za obaranje neprijateljskih balističkih raketa, postavljena su ozbiljna pitanja u vezi sa njegovim implikacijama na stratešku ravnotežu snaga.

11. 10. 2025. u 20:25

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal