MAČADO POSVETILA NOBELOVU NAGRADU TRAMPU: "Računamo na njega"
VENECUELANSKA opoziciona liderka i Madurova protivnica Marija Korina Mačado posvetila je svoju pobedu američkom predsedniku Donaldu Trampu zbog njegove "odlučne podrške“ u borbi njene zemlje za demokratiju.
Marija Korina Mačado rekla je da nagrada predstavlja "borbu svih Venecuelanaca“ i služi kao podsticaj u njihovoj misiji da "osvoje slobodu“.
Njene reči hvale dolaze nakon što je američki predsednik izgubio u trci za nagradu koju je dugo nadao da će osvojiti, kada je pobednik objavljen u petak.
- Na pragu smo pobede i danas, više nego ikad, računamo na predsednika Trampa, narod Sjedinjenih Država, narode Latinske Amerike i demokratske nacije sveta kao naše glavne saveznike u postizanju slobode i demokratije. Posvećujem ovu nagradu narodu Venecuele koji pati i predsedniku Trampu zbog njegove odlučne podrške našoj stvari - rekla je na društvenoj mreži Iks.
Mačado je otvoreno podržavala američkog predsednika, opisujući ga kao "vizionara“ i "najveću priliku koju su ikada imali“ za promenu režima u Venecueli.
Ranije je tvrdila da je u bliskom kontaktu sa Trampovim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je sin kubanskih izbeglica.
