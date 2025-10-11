MAČADO POSVETILA NOBELOVU NAGRADU TRAMPU: "Računamo na njega"

VENECUELANSKA opoziciona liderka i Madurova protivnica Marija Korina Mačado posvetila je svoju pobedu američkom predsedniku Donaldu Trampu zbog njegove "odlučne podrške“ u borbi njene zemlje za demokratiju.

Tanjug

Marija Korina Mačado rekla je da nagrada predstavlja "borbu svih Venecuelanaca“ i služi kao podsticaj u njihovoj misiji da "osvoje slobodu“.

Njene reči hvale dolaze nakon što je američki predsednik izgubio u trci za nagradu koju je dugo nadao da će osvojiti, kada je pobednik objavljen u petak.

- Na pragu smo pobede i danas, više nego ikad, računamo na predsednika Trampa, narod Sjedinjenih Država, narode Latinske Amerike i demokratske nacije sveta kao naše glavne saveznike u postizanju slobode i demokratije. Posvećujem ovu nagradu narodu Venecuele koji pati i predsedniku Trampu zbog njegove odlučne podrške našoj stvari - rekla je na društvenoj mreži Iks.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Mačado je otvoreno podržavala američkog predsednika, opisujući ga kao "vizionara“ i "najveću priliku koju su ikada imali“ za promenu režima u Venecueli.

Ranije je tvrdila da je u bliskom kontaktu sa Trampovim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je sin kubanskih izbeglica.