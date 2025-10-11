EVROPSKI SUD OSLOBODIO ITALIJU ODGOVORNOSTI: „Legitimno je ukinuti dvostruko majčinstvo“

Evropske sudije: „Ispravno je ukloniti nebiološku majku iz izvoda matične knjige rođenih“. „Namerno“ majčinstvo nije pravo koje treba zaštiti bez usvajanja pastorka. Tako je Evropski sud za ljudska prava jednim udarcem poništio veliki deo nedavne sudske prakse i ambicije porodica duginih boja da imaju pravo da im se dve majke, i biološka i druga, priznaju na izvodu iz matične knjige rođenih.

Sud u Strazburu

Slučaj je nastao zbog žalbe „namerne“ majke, koja je zahtevala da se njeno ime upiše na izvod matične knjige rođenih, deteta rođenog u Italiji posle potpomognute oplodnje koju je biološka majka obavila u Španiji 2018. godine. Ona je smatrala da je odluka države da ostavi upisanu samo biološku majku nezakonita. Žena i njena partnerka, koje su bile zajedno šest godina, registrovale su u izvod iz matične knjige rođenih dete sa oba njihova prezimena.

Međutim, nekoliko meseci kasnije, sud je zahtevao da se dokument poništi. Dve žene su se usprotivile zahtevu, i slučaj je stigao do Kasacionog suda, koji je odbio njihovu žalbu 2023. Na sudu u Strazburu, žena je optužila Italiju za kršenje prava deteta na poštovanje porodičnog života.

Ali se ispostavilo da nije bila u pravu, naprotiv. Presuda naglašava da evropske države nisu obavezne da obezbede uključivanje „namernog“ roditelja u izvode iz matične knjige rođenih, osim ako se ne obaveže da usvoji dete kako bi uspostavila stabilnu i prepoznatljivu vezu.