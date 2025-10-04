EKSTREMISTI PROTIV TRAMPOVOG PLANA: Smotrič kritikovao Netanijahua zbog pauze u ofanzivi na Gazu

IZRAELSKI ministar finansija Bezalel Smotrič kritikovao je danas odluku premijera Izraela Benjamina Netanijahua da privremeno obustavi vojne operacije u Pojasu Gaze kako bi se u pregovorima s Hamasom razmotrili detalji plana predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za okončanje sukoba.

Foto: AP

-Odluka premijera da zaustavi ofanzivu i da, po prvi put, uđe u pregovore bez nastavka ratnih dejstava, predstavlja ozbiljnu grešku, izjavio je Smotrič, prenosi Tajms of Izrael.

On je dodao da je ovakav potez "siguran recept" da Hamas dobije na vremenu i dodatno naruši izraelsku poziciju o cilju da se svi taoci oslobode u roku od 72 sata, i u pogledu eliminacije Hamasa i potpune demilitarizacije Gaze

Smotrič je i ranije kritikovao vođenje rata, zahtevajući odlučnije vojne akcije i odbacujući svaki oblik pregovora s Hamasom, naveo je izraelski list.

Hamas je u petak uveče saopštio da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih talaca i preda upravu nad Gazom palestinskom telu nezavisnih tehnokrata, preneo je Rojters.

Kako se navodi, Hamas je saopštio da je spreman da se momentalno uključi u pregovore sa posrednicima kako bi se raspravili detalji o pomenutim pitanjima.

Hamas je dodao i da ceni napore arapskih i islamskih zemalja, kao i napore međunarodne zajednice i američkog predsednika Donalda Trampa.

Posle saopštenja koje je objavio Hamas, Tramp je izjavio da veruje da je ta palestinska militantna grupa spremna na trajni mir.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze kako bi bilo moguće bezbedno i brzo izvlačenje preostalih talaca koje drži Hamas.

Mirovnim planom Bele kuće za Gazu u 20 tačaka predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika Hamasa, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Izraelske snage će se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine, navodi se u planu.

Kako je saopšteno iz Bele kuće, Gaza bi bila stavljena pod kontrolu prelazne vlade, na čijem čelu bi bio Tramp, a u koju bi bio uključen i bivši britanski premijer Toni Bler.

Bela kuća je navela da će se borci Hamasa obavezati na "mirnu koegzistenciju", uz mogućnost da napuste Gazu uz "bezbedan prolaz" ako to žele.

(Tanjug)

