ZEMLJE G7+ ODRŽALE HITAN SASTANAK: Oglasio se ukrajinski ministar

VIŠE od 100 predstavnika iz zemalja i međunarodnih organizacija učestvovalo je, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Nemačku, Holandiju, Francusku, Evropsku komisiju, Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) i Sekretarijat Energetske zajednice, prema saopštenju ministarstva energetike Ukrajine.

Foto AP

Ukrajinski zvaničnici su partnerima preneli informacije o posledicama najnovijih udara koji su bili usmereni na naftne i gasne objekte kao i na civilnu infrastrukturu.

-Ovo je jasan pokušaj da se Ukrajincima oduzme svetlo i toplota u jesenjo-zimskom periodu. Napadači nisu odustali od namere da unesu mrak u Ukrajinu pre početka nove sezone grejanja - rekao je zamenik ministra energetike Roman Andarak.

On je istakao da su za više od tri i po godine sukoba u Ukrajini međunarodni partneri pružili značajnu pomoć ukrajinskom energetskom sektoru, pomažući zemlji da preživi tri ratne zime i brzo izvrši popravke.

Ukrajina traži dodatnu podršku, a kao prioritetne potrebe naveli su fizičku bezbednost i sisteme protivvazdušne odbrane, finansijska sredstva za nabavku dodatnih količina gasa i energetsku opremu za obnovu i popravke.

Predstavnici G7+ su, zauzvrat, uverili Ukrajinu u kontinuiranu podršku i dogovorili se da uskoro održe još jedan sastanak radi koordinacije sledećih koraka.

Grupa G7+ formirana je u novembru 2022. godine, s ciljem koordinacije i mobilizacije donatorske pomoći Ukrajini, uključujući napore na obnovi i zaštiti njene energetske infrastrukture. Članovi su Bugarska, Kanada, Češka, Estonija, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Latvija, Litvanija, Poljska, Norveška, Rumunija, Slovačka, Švedska, Ukrajina, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Sekretarijat Energetske zajednice i Svetska banka.

(UAWire)