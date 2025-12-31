Poznati

OVO JE TREBALO DA SE DESI PRE MNOGO GODINA: Viki Miljković se oglasila na dan dočeka Nove godine sa važnim informacijama (FOTO)

Dušan Cakić

31. 12. 2025. u 15:25

FOLK zvezda Violeta Viki Miljković pred kraj godine uradila je set fotografija za novi album.

Foto: Privatna arhiva

Snimanje je proteklo u pažljivo osmišljenoj atmosferi, uz fokus na moderan stil i snažan umetnički izraz.

Prema informacijama sa seta, Viki je promenila nekoliko modnih kombinacija, a akcenat je stavljen na eleganciju i autentičnost po kojima je pevačica prepoznatljiva.

Foto: Privatna arhiva

Iako detalji o samom albumu još uvek nisu zvanično otkriveni, novi vizuali najavljuju važnu fazu u karijeri Viki i potvrđuju da publiku uskoro očekuje novo muzičko poglavlje. Fotografije će biti predstavljene javnosti u okviru promotivnih aktivnosti u narednom periodu.

- Radimo nove fotografije. Tako da u Novu godinu ulazimo sa novom energijom i novim albumom konačno. Ovo je sve trebalo da se desi pre mnogo godina, ali što bi se reklo nikad nije kasno - rekla je Viki za "Večernje novosti" i dodala:

- Pripremamo nešto jako lepo. Poslednje slikanje je bilo mnogo davno, ne smem ni da vam kažem kada. Moja ekipa meni dragih ljudi su ovde. Dosta je je više, videćete šta vam spremamo.

 

Fanovi sa nestrpljenjem očekuju prve objave, dok pevačica nastavlja da radi na završnim detaljima albuma koji se već sada smatra jednim od najiščekivanijih izdanja na domaćoj sceni.

 

