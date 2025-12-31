AKCIJE U CENTRU GRADA: Zagrebačka policija pronašla stotine zabranjenih petardi kod nekoliko maloletnika
ZAGREBAČKA policija je u okviru akcije „Mir i dobro“ intervenisala u tri odvojena slučaja u različitim delovima Zagreba u jednom danu i pronašla velike količine zabranjenih pirotehničkih sredstava, uključujući i predmete visokog rizika, kod nekoliko maloletnika.
Reč je o akcijama u centru grada, području Novog Zagreba i Črnomerca, a u svim slučajevima podnete su prekršajne prijave, saopštila je Policijska uprava zagrebačka.
U ponedeljak, 29. decembra, oko 23 časa, policajci su zatekli maloletnika kako baca petarde na autobuskoj stanici u Bijeničkoj ulici.
Kod njega je pronađena još jedna petarda kategorije F2, čije je posedovanje i upotreba zabranjeno maloletnicima. Nakon hapšenja, policija je sledećeg dana pretresla porodičnu kuću i pronašla dodatnih 111 petardi iste kategorije.
Sva pirotehnička sredstva su oduzeta, a protiv maloletnika će, u prisustvu roditelja, biti podignut optužni predlog zbog kršenja Zakona o eksplozivnim materijama i proizvodnji i prometu oružja.
Istog dana, oko 20:40 časova, policija je u odvojenim postupcima na području Novog Zagreba pronašla trojicu maloletnika.
Na području Črnomerca, policija je sprovela pojačane mere u naseljima Malešnica, Špansko, Gajnice i Stenjevec između 18 i 22 časa. U parku u Gajnicama pronađena su dva maloletnika sa ukupno 177 petardi F2 kategorije, koje su im privremeno oduzete.
Roditeljima se ponovo govori da pirotehnika nije igračka i da se ilegalna pirotehnika može predati policiji bez sankcija pozivom na broj 192.
