KRVAVI BEŽALI PRED KIŠOM METAKA: Detalji strave u Švedskoj - snimci su jezivi (VIDEO)
DEČAK koji je upucao šestoro mladih ispred kluba u Švedskoj je uhapšen, a policija je pokrenula istragu. Građani u neverici šta se dešava.
U pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u centru švedskog grada Gavlea, šestoro mladih osoba je ranjeno, a 14-godišnji dečak je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, saopštila je policija.
Pucnjava u centru grada
Incident se dogodio oko 2 sata ujutro u subotu, u delu grada poznatom po barovima i restoranima, što je izazvalo masovan odziv hitnih službi.
Fotografije sa mesta događaja prikazuju veliki broj policajaca koji su blokirali ulicu dok su povređeni prevoženi u ambulantnim vozilima.
Mladi među ranjenima
Portparol policije Tobijas Ahlen-Svalbro izjavio je da su žrtve većinom mladi ljudi, ali da ima i maloletnih među njima. Svi su prebačeni u bolnicu, a stepen povreda još nije poznat.
Prema lokalnim izveštajima, najmanje je troje ranjenih sa prostrelnim ranama utrčalo u restoran tražeći utočište tokom napada.
Policijska istraga
- Za sada istragu vodimo široko i ne možemo potvrditi da je događaj povezan s kriminalnim grupama - rekao je Ahlen-Svalbro.
Dodao je da se ne sumnja na terorizam, već da je slučaj otvoren kao pokušaj ubistva.
- Dečak je priveden ubrzo nakon incidenta i sumnjiči se za pokušaj ubistva. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i ne postoji opasnost za građane - dodao je portparol.
Reakcije građana
Stanovnici su izrazili šok i zabrinutost zbog nasilja.
- Ne želiš više da izlaziš noću. Brineš za svoju decu. Kakvo smo društvo stvorili to je ludilo - rekla je jedna žena za lokalni radio.
- Užasno je. Šestoro ljudi je upucano samo nekoliko metara od mene - izjavio je jedan svedok.
O gradu Gavle
Gavle je grad sa oko 80.000 stanovnika, nalazi se na oko 140 kilometara severno od Stokholma i predstavlja trinaesti po veličini grad u Švedskoj.
(Daily Mail)
Komentari (0)