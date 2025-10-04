Svet

KRVAVI BEŽALI PRED KIŠOM METAKA: Detalji strave u Švedskoj - snimci su jezivi (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2025. u 13:11

DEČAK koji je upucao šestoro mladih ispred kluba u Švedskoj je uhapšen, a policija je pokrenula istragu. Građani u neverici šta se dešava.

Foto: Screenshot / X /

U pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u centru švedskog grada Gavlea, šestoro mladih osoba je ranjeno, a 14-godišnji dečak je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, saopštila je policija.

Pucnjava u centru grada

Incident se dogodio oko 2 sata ujutro u subotu, u delu grada poznatom po barovima i restoranima, što je izazvalo masovan odziv hitnih službi.

Fotografije sa mesta događaja prikazuju veliki broj policajaca koji su blokirali ulicu dok su povređeni prevoženi u ambulantnim vozilima.

Mladi među ranjenima

Portparol policije Tobijas Ahlen-Svalbro izjavio je da su žrtve većinom mladi ljudi, ali da ima i maloletnih među njima. Svi su prebačeni u bolnicu, a stepen povreda još nije poznat.

Prema lokalnim izveštajima, najmanje je troje ranjenih sa prostrelnim ranama utrčalo u restoran tražeći utočište tokom napada.

Policijska istraga

- Za sada istragu vodimo široko i ne možemo potvrditi da je događaj povezan s kriminalnim grupama - rekao je Ahlen-Svalbro.

Dodao je da se ne sumnja na terorizam, već da je slučaj otvoren kao pokušaj ubistva.

- Dečak je priveden ubrzo nakon incidenta i sumnjiči se za pokušaj ubistva. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i ne postoji opasnost za građane - dodao je portparol.

Reakcije građana

Stanovnici su izrazili šok i zabrinutost zbog nasilja.

- Ne želiš više da izlaziš noću. Brineš za svoju decu. Kakvo smo društvo stvorili to je ludilo - rekla je jedna žena za lokalni radio.

- Užasno je. Šestoro ljudi je upucano samo nekoliko metara od mene - izjavio je jedan svedok.

O gradu Gavle

Gavle je grad sa oko 80.000 stanovnika, nalazi se na oko 140 kilometara severno od Stokholma i predstavlja trinaesti po veličini grad u Švedskoj.

(Daily Mail)

