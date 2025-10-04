Svet

TRAMP DOBIJA SVOJU KOVANICU? Ministarstvo finansija SAD predložilo nacrt novčića, evo kako izgleda (FOTO)

В.Н.

04. 10. 2025. u 12:04

AMERIČKO Ministarstvo finansija predstavilo je nacrt dizajna kovanice od jednog dolara sa likom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, povodom 250. godišnjice proglašenja američke nezavisnosti, koja će se obeležiti 2026. godine.

ТРАМП ДОБИЈА СВОЈУ КОВАНИЦУ? Министарство финансија САД предложило нацрт новчића, ево како изгледа (ФОТО)

AP Photo/Jose Luis Magana

Na prednjoj strani kovanice prikazan je Trampov profil, s natpisom "sloboda" iznad i "1776-2026" ispod, dok druga strana prikazuje predsednika kako drži podignutu stisnutu šaku uz natpis "borba, borba, borba" i američku zastavu u pozadini, prenosi Si-En-En.

Dizajn aludira na njegov govor nakon što je preživeo pokušaj atentata prošle godine.

Portparol Ministarstva finansija rekao je da nacrt "odražava istrajni duh zemlje i demokratije, čak i uprkos ogromnim preprekama".

Međutim, na društvenim mrežama već se razvila polemika, jer zakon iz 2020. godine i raniji akti zabranjuju prikazivanje portreta živih osoba na američkim novčićima i novčanicama.

Konačni dizajn novčića još nije odabran, a Kongres je još 2020. godine omogućio ministru finansija da kuje novčiće s posebnim dizajnom za 250. godišnjicu proglašenja nezavisnosti SAD.

(Izvor: Tanjug, Index.hr)

