DRONOVI UPALI U NEMAČKI VAZDUŠNI PROSTOR: Policija hitno reagovala

AERODROM u Minhenu, koji važi za jedan od najprometnijih u Nemačkoj, tokom noći je bio potpuno blokiran nakon što je uočeno više neidentifikovanih dronova u vazdušnom prostoru iznad piste.

Incident se dogodio uoči državnog praznika u Nemačkoj, te je došlo do otkazivanja i preusmeravanja velikog broja letova, kao i do pokretanja istrage na najvišem državnom nivou.

Oko 3.000 putnika ostalo je zaglavljeno na terminalima, gde su im postavljeni kreveti i obezbeđeni ćebad, hrana i piće.

Letovi su preusmereni ka alternativnim aerodromima u Štutgartu, Nirnbergu, Vini i Frankfurtu, a normalan avio-saobraćaj obnovljen je tek u ranim jutarnjim satima.

Policija i helikopteri pokrenuli su pretragu ubrzo nakon prijave, međutim dronovi nisu pronađeni.

Ovo je još jedan incident je u nizu sličnim onima širom Evrope, gde su poslednjih meseci prijavljeni upadi dronova iznad aerodroma i vojnih baza u Danskoj, Norveškoj, Belgiji, Rumuniji, Poljskoj i drugim zemljama.

Kako prenose svetski mediji, nemački ministri su najavili hitne izmene zakona koje bi omogućile vojnim i bezbednosnim strukturama upotrebu sredstava PVO u zaštiti kritične infrastrukture od letećih objekata.

Na nivou Evropske unije i NATO alijanse već se vode razgovori o zajedničkim inicijativama za unapređenje nadzora vazdušnog prostora, prenosi AP.

