GUBE 76.000 EVRA: Zarada majki u Engleskoj drastično opada posle porođaja, plate u proseku niže za 42%

MAJKE u Engleskoj u proseku izgube više od 76.000 evra od svoje zarade do pete godine svog prvog deteta, pokazuje danas objavljeno istraživanje tamošnje Kancelarije za nacionalnu statistiku (ONS).

Prosečna mesečna zarada majki pet godina nakon rođenja prvog deteta pala je za 42 odsto, u poređenju sa platom godinu dana pre porođaja, što je finansijski efekat koji neki eksperti zovu "kaznom za majčinstvo", prenosi Gardijan.

Finansijski gubici dodatno rastu sa brojem dece. Nakon drugog deteta prosečan gubitak majke od zarade iznosi 30.500 evra, a posle trećeg dodatnih 37.600 evra.

Izvršna direktorka konsultantske kuće za povratak na posao Grout spurt, Džoeli Brirli, rekla je da je pad zarade "katastrofalan za kvalitet života žena".

-Novac je sloboda, a lišavanje žena te slobode zato što su postale majke je jednostavno skandalozno, navela je ona.

Vlada je 2014. godine uvela zajedničko roditeljsko odsustvo, koje roditeljima omogućava da dele do 50 nedelja odsustva nakon rođenja ili usvajanja deteta.

Korišćenje ovih mera je, međutim, ostalo na niskom nivou. Ove godine, vlada je najavila zvaničnu reviziju roditeljskog odsustva, uključujući planove za pojednostavljenje sistema za roditelje i poslodavce.

