VELIKI BROJ MRTVIH: Rusko ministarstvo o broju stradalih ukrajinskih vojnika u prethodnoj nedelji
SNAGE protivvazdušne odbrane Rusije tokom protekle noći oborile su ukupno 55 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Prema izveštaju, oboreno je 27 dronova u Rostovskoj oblasti, osam u Brjanskoj, po šest dronova u Astrahanskoj i Voronješkoj, pet u Volgogradskoj, dva u Kurskoj, kao i jedan u Belgorodskoj oblasti.
Kao odgovor na napade Oružanih snaga Ukrajine, ruske snage nastavljaju da izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, pomorskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinske vojne industrije, navodi se u saopštenju.
Prema podacima iz saopštenja pres-centara ruskih jedinica, Ukrajina je tokom protekla 24 časa izgubila do 1.430 vojnika.
Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 180 vojnika u zoni jedinice grupe trupa "Sever", više od 220 u oblasti delovanja jedinica grupe trupa "Zapad", do 500 na području jedinice grupe trupa "Centar", do 175 u zoni odgovornosti jedinice grupe trupa "Jug", koja je, prema istom izveštaju, oslobodila više od pet kvadratnih kilometara teritorije u blizini Kleban-Bičkog rezervoara, više od 305 vojnika u zoni jedinice grupe trupa "Istok", kao i do 50 u zoni odgovorno sti grupe "Dnjepar".
Ministarstvo odbrane takođe navodi da je ukupno tokom protekle sedmice ukrajinska strana izgubila do 10.585 ljudi.
