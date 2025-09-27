SNAGE protivvazdušne odbrane Rusije tokom protekle noći oborile su ukupno 55 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Profimedia

Prema izveštaju, oboreno je 27 dronova u Rostovskoj oblasti, osam u Brjanskoj, po šest dronova u Astrahanskoj i Voronješkoj, pet u Volgogradskoj, dva u Kurskoj, kao i jedan u Belgorodskoj oblasti.

Kao odgovor na napade Oružanih snaga Ukrajine, ruske snage nastavljaju da izvode udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, pomorskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinske vojne industrije, navodi se u saopštenju.

Prema podacima iz saopštenja pres-centara ruskih jedinica, Ukrajina je tokom protekla 24 časa izgubila do 1.430 vojnika.

Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 180 vojnika u zoni jedinice grupe trupa "Sever", više od 220 u oblasti delovanja jedinica grupe trupa "Zapad", do 500 na području jedinice grupe trupa "Centar", do 175 u zoni odgovornosti jedinice grupe trupa "Jug", koja je, prema istom izveštaju, oslobodila više od pet kvadratnih kilometara teritorije u blizini Kleban-Bičkog rezervoara, više od 305 vojnika u zoni jedinice grupe trupa "Istok", kao i do 50 u zoni odgovorno sti grupe "Dnjepar".

Ministarstvo odbrane takođe navodi da je ukupno tokom protekle sedmice ukrajinska strana izgubila do 10.585 ljudi.