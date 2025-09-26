Svet

PUTIN I LUKAŠENKO VIŠE OD PET SATI IZA ZATVORENIH VRATA: Evo o čemu su razgovarali

Новости онлине

26. 09. 2025. u 17:41

PREGOVORI predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, koji su trajali više od pet sati u Kremlju su završeni, a lideri su razgovarali o izgradnji nove atomske elektrane u Belorusiji, razvoju bilateralnih odnosa i aktuelnoj međunarodnoj situaciji.

Foto: Tanjug/AP Photo

Predsednik Rusije naglasio je da saradnja u okviru Savezne države napreduje stabilno, a ekonomski rezultati pokazuju pozitivnu dinamiku.

„Situacija u ekonomskoj sferi je veoma dobra. To je zaista iznenađujuće. Trgovinska razmena premašuje 50 milijardi dolara i nastavlja da raste – i u protekloj godini, i u prvoj polovini ove godine“, istakao je Putin.

Rusija, dodao je, ostaje vodeći trgovinsko-ekonomski partner Belorusije i prednjači po ukupnim investicijama koje dostižu 4,5 milijardi dolara.

O novoj atomskoj elektrani u Belorusiji

Putin je nazvao Minsk ozbiljnim partnerom u sferi atomske energetike, podsetivši da je već puštanjem u rad prve beloruske nuklearne elektrane zemlja dobila snažan energetski resurs:

„Oko 40 odsto električne energije Belorusija danas dobija iz svoje atomske elektrane. Praktično smo stvorili konkurenta ‘Gaspromu’“, rekao je predsednik Rusije.
Lukašenko je, sa svoje strane, istakao da Minsk i dalje planira da kupuje približno iste količine ruskog gasa, ali je ujedno predložio izgradnju nove nuklearke na istoku zemlje. On je naveo da bi takav projekat mogao obezbediti energiju i za istočne regione Ukrajine – Hersonsku, Zaporošku, Lugansku i Donjecku oblast – koji su pod ruskom kontrolom.
Putin je naglasio da pitanje finansiranja nije problematično ukoliko postoji stabilan potrošač električne energije. Lukašenko je dodao da je „Rosatom“ već pripremio predloge za proširenje beloruskog atomskog programa.

Regionalna pitanja i međunarodni kontakti

Pored energetike, lideri su razmatrali i situaciju u svetu. Lukašenko je najavio da će Putinu preneti „sve poruke“ i signale, uključujući i one koji stižu iz Sjedinjenih Američkih Država.

Predsednik Belorusije doputovao je u Rusiju u četvrtak radi radne posete. Uoči susreta u Kremlju učestvovao je na Svetskom forumu atomske energije posvećenom 80-godišnjici razvoja ruske nuklearne industrije.

