RUBIO BRUTALNO ISKREN: UN su beskorisna organizacija
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio nazvao je UN beskorisnom organizacijom kojoj će američki predsednik „prkositi“.
Rubio je zaključio da UN imaju veliki potencijal koji ne ostvaruju.
Američki predsednik Donald Tramp optužio je UN za neaktivnost u rešavanju sukoba.
