Svet

RUBIO BRUTALNO ISKREN: UN su beskorisna organizacija

Novosti online

23. 09. 2025. u 17:46

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio nazvao je UN beskorisnom organizacijom kojoj će američki predsednik „prkositi“.

РУБИО БРУТАЛНО ИСКРЕН: УН су бескорисна организација

Foto Tanjug/AP/Saul Loeb

Rubio je zaključio da UN imaju veliki potencijal koji ne ostvaruju.

Američki predsednik Donald Tramp optužio je UN za neaktivnost u rešavanju sukoba.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)