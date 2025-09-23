Svet

PRŠTI SVE U NJUJORKU, VATREN GOVOR PREDSEDNIKA SAD: Tramp žestoko optužuje UN

Novosti online

23. 09. 2025. u 16:43

AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je UN za neaktivnost u rešavanju sukoba.

ПРШТИ СВЕ У ЊУЈОРКУ, ВАТРЕН ГОВОР ПРЕДСЕДНИКА САД: Трамп жестоко оптужује УН

Foto: Printskrin

- Shvatio sam da UN nisu sa nama. Jednostavno nisu bili tamo - rekao je Tramp na govornici Generalne skupštine UN.

Tramp je takođe napomenuo da je prethodna administracija dovela Sjedinjene Države do niza katastrofa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)