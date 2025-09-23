PRŠTI SVE U NJUJORKU, VATREN GOVOR PREDSEDNIKA SAD: Tramp žestoko optužuje UN
AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je UN za neaktivnost u rešavanju sukoba.
- Shvatio sam da UN nisu sa nama. Jednostavno nisu bili tamo - rekao je Tramp na govornici Generalne skupštine UN.
Tramp je takođe napomenuo da je prethodna administracija dovela Sjedinjene Države do niza katastrofa.
Preporučujemo
JOVANOV: I tako je Marinika Tepić postala terorista
23. 09. 2025. u 13:33
MAKRONA ZAUSTAVILI NjUJORŠKI POLICAJCI: Izvinite msje, Tramp ima prednost (VIDEO)
23. 09. 2025. u 12:08
NAPADNUT TRAMPOV HELIKOPTER: Predsednik u njemu, opšti haos nad Vašingtonom (VIDEO)
23. 09. 2025. u 07:48
"TRAMP JE BIO VEOMA JASAN": Bela kuća se protivi priznavanju palestinske države
22. 09. 2025. u 21:44
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)