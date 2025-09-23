PRŠTI SVE U NJUJORKU, VATREN GOVOR PREDSEDNIKA SAD: Tramp žestoko optužuje UN

AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je UN za neaktivnost u rešavanju sukoba.

Foto: Printskrin

- Shvatio sam da UN nisu sa nama. Jednostavno nisu bili tamo - rekao je Tramp na govornici Generalne skupštine UN.

Tramp je takođe napomenuo da je prethodna administracija dovela Sjedinjene Države do niza katastrofa.