TRAMP ZAPRETIO EU: Prestanite da kupujete naftu od Rusije
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas evropske zemlje da "prestanu da kupuju naftu od Rusije", zahtevajući dodatni pritisak na predsednika Vladimira Putina da obustavi rat u Ukrajini.
- Evropljani kupuju naftu od Rusije, to ne bi trebalo da se dešava, zar ne? - izjavio je Tramp na večeri u Mont Vernonu u američkoj saveznoj državi Virdžiniji.
Tramp je, prema pisanju Blumberga, sugerisao ambasadoru Sjedinjenih Država pri NATO-u Metjuu Vitakeru da poveća pritisak na Evropu.
- Moraju da prestanu da kupuju naftu od Rusije, Mete - rekao je Tramp i dodao da Vitaker neće dozvoliti da to traje još dugo.
Kako podseća Blumberg, Tramp često kritikuje evropske zemlje zbog kupovine ruskih energenata. Poslednja kritika je bila nakon sastanka s britanskim premijerom Kirom Starmerom kada je Tramp naveo da je spreman da pojača ekonomski pritisak na Moskvu, ali "ne kada ljudi za koje se bori kupuju naftu od Rusije".
Tramp je dodao da bi rat u Ukrajini mogao da se zaustavi ako se cene nafte dodatno "povećaju".
Iako su evropske zemlje prestale s direktnom kupovinom ruske nafte nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, pojedine zemlje članice EU i dalje kupuju, ističe Blumberg i dodaje da neke zemlje uvoze dizel iz Indije i Turske gde se ruska nafta prerađuje u ovu vrstu goriva.
(Tanjug)
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)