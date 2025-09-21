TRAMP ZAPRETIO EU: Prestanite da kupujete naftu od Rusije

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas evropske zemlje da "prestanu da kupuju naftu od Rusije", zahtevajući dodatni pritisak na predsednika Vladimira Putina da obustavi rat u Ukrajini.

- Evropljani kupuju naftu od Rusije, to ne bi trebalo da se dešava, zar ne? - izjavio je Tramp na večeri u Mont Vernonu u američkoj saveznoj državi Virdžiniji.

Tramp je, prema pisanju Blumberga, sugerisao ambasadoru Sjedinjenih Država pri NATO-u Metjuu Vitakeru da poveća pritisak na Evropu.

- Moraju da prestanu da kupuju naftu od Rusije, Mete - rekao je Tramp i dodao da Vitaker neće dozvoliti da to traje još dugo.

Kako podseća Blumberg, Tramp često kritikuje evropske zemlje zbog kupovine ruskih energenata. Poslednja kritika je bila nakon sastanka s britanskim premijerom Kirom Starmerom kada je Tramp naveo da je spreman da pojača ekonomski pritisak na Moskvu, ali "ne kada ljudi za koje se bori kupuju naftu od Rusije".

Tramp je dodao da bi rat u Ukrajini mogao da se zaustavi ako se cene nafte dodatno "povećaju".

Iako su evropske zemlje prestale s direktnom kupovinom ruske nafte nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, pojedine zemlje članice EU i dalje kupuju, ističe Blumberg i dodaje da neke zemlje uvoze dizel iz Indije i Turske gde se ruska nafta prerađuje u ovu vrstu goriva.

(Tanjug)