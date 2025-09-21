BRITANSKI PREMIJER DANAS ZVANIČNO PRIZNAJE PALESTINU: Izrael besan na Starmera, evo koja je reakcija Trampa
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer danas popodne bi trebalo zvanično da objavi odluku o priznavanju palestinske države, prenosi BBC.
Premijer će odluku saopštiti nakon što je zaključio da se humanitarna situacija znatno pogoršala u proteklih nekoliko nedelja, a taj potez će uslediti uprkos pritisku SAD i porodica talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas, navodi "Gardijan".
Odluka će biti objavljena dan uoči međunarodne konferencije na visokom nivou o mirnom rešavanju palestinskog pitanja i primeni rešenja po modelu dve države, koja je za sutra zakazana u Generalnoj skupštini UN.
Starmer je ovaj potez već najavio u julu, kada je rekao da će Velika Britanija promeniti svoj stav ukoliko Izrael ne ispuni uslove, uključujući pristanak na prekid vatre u Gazi i obavezu na dugoročni održivi mirovni sporazum koji bi doneo rešenje po modelu dve države.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da takav potez "nagrađuje teror".
Tokom državne posete Velikoj Britaniji ove nedelje, američki predsednik Donald Tramp takođe je rekao da se ne slaže sa priznanjem.
U međuvremenu, u otvorenom pismu Starmeru, članovi porodica nekih od talaca koje je Hamas zarobio pozvali su britanskog premijera da ne preduzima taj korak dok se ne vrati preostalih 48, od kojih se veruje da je 20 još uvek živo.
Predsednik Palestinske uprave Mahmud Abas pozdravio je najavu Velike Britanije o priznanju kada je posetio Starmera početkom ovog meseca, a Dauning strit je saopštio da su se obojica lidera složila da Hamas nema nikakvu ulogu u budućem upravljanju Palestinom.
Starmer je postavio rok do zasedanja Generalne skupštine UN, koje se održava ove nedelje, da Izrael preduzme "suštinske korake kako bi okončao užasnu situaciju u Gazi, pristao na prekid vatre i obavezao se na dugoročni, održivi mir, oživljavajući izglede za rešenje dve države".
Više drugih zemalja, uključujući Portugal, Francusku, Kanadu i Australiju, takođe su najavile da će priznati palestinsku državu, dok su Španija, Irska i Norveška preduzele taj korak prošle godine.
Palestinu trenutno priznaje oko 75 odsto od 193 države članice UN, ali nema međunarodno dogovorene granice, nema glavni grad niti vojsku.
Rešenje po modelu dve države odnosi se na osnivanje palestinske države na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.
Izrael trenutno okupira i Zapadnu obalu i Gazu, što znači da Palestinska uprava nema potpunu kontrolu nad svojom zemljom i narodom.
(Tanjug)
