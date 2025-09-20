Svet

SUD DONEO ODLUKU: Tramp ima rok od 28 dana

Novosti online

20. 09. 2025. u 16:40

SUD na Floridi odbacio je tužbu američkog predsednika Donalda Trampa protiv Njujork tajmsa, vrednu 15 milijardi dolara.

СУД ДОНЕО ОДЛУКУ: Трамп има рок од 28 дана

AP Photo/Alex Brandon

Sud je dao Trampu 28 dana da podnese novu verziju tužbe, javlja USA Today.

Ranije je američki lider podneo tužbu za klevetu protiv lista „Njujork tajms“ od 15 milijardi dolara. Takođe je nazvao publikaciju „jednim od najgorih novina u zemlji“ i „glasnikom radikalno levičarske Demokratske stranke“.

(alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"